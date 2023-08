Rzecznik NIK: celem konferencji szefa NIK i Mentzena wzmocnienie niezależności NIK; zapraszamy przedstawicieli klubów na spotkanie

Celem konferencji prezesa NIK Mariana Banasia i Sławomira Mentzena z Konfederacji było wyłącznie wzmocnienie niezależności NIK - podkreślił we wtorek rzecznik NIK Łukasz Pawelski. Poinformował, że szef NIK liczy na wsparcie tej niezależności, stąd zaproszono przedstawicieli wszystkich klubów na spotkanie.

"W związku z subiektywnymi opiniami i komentarzami niektórych przedstawicieli świata polityki i mediów, a które dotyczyły konferencji Prezesa NIK Mariana Banasia i Pana Sławomira Mentzena pragnę podkreślić, że jej celem było tylko i wyłącznie wzmocnienie niezależności NIK. Prezes Najwyższej Izby Kontroli nie opowiedział się po stronie żadnej partii politycznej. Konfederacja, jako pierwsza zadeklarowała jednoznaczne poparcie dla inicjatywy zmiany ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli, w brzmieniu przygotowanym przez przedstawicieli NIK" - podkreślił Pawelski w przesłanym PAP komunikacie.

Podkreślił, że "jedyną troską i motywem działań Prezesa Najwyższej Izby Kontroli jest wzmocnienie niezależności NIK oraz jej uprawnień".

Rzecznik NIK zaznaczył w komunikacie, że od początku objęcia funkcji prezesa NIK przez Mariana Banasia "Izba spotyka się z próbami ograniczania jej kompetencji i uprawnień celem przejęcia nad nią pełnej kontroli politycznej". "Najwyższa Izba Kontroli była i pozostanie poza polityką służąc obywatelom i Państwu Polskiemu, stojąc na straży grosza publicznego i patrząc na ręce każdej władzy" - podkreślił.

Zaapelował również, aby w dyskusji publicznej dotyczącej wyników kontroli NIK czy bieżących spraw dotyczących funkcjonowania Izby szanować efekty pracy kontrolerów. Jak wskazywał, w NIK pracują "ludzie o rozmaitych poglądach i ideałach", jednak każdy z nich "jest wysokiej klasy ekspertem, który potrafi zachować profesjonalizm, realizując kontrolę czy prezentując jej wyniki w sposób bezstronny, służąc dobru publicznemu, jakim jest Państwo Polskie".

Pawelski zaznaczył ponadto, że Banaś "liczy na wsparcie niezależności NIK wszystkich sił politycznych bez wyjątku". "Podtrzymujemy apel, który padł na konferencji i w tym celu wysłano zaproszenia do pozostałych partii politycznych mających swoich przedstawicieli w Parlamencie. Zaproszenie dotyczy wspólnego spotkania celem omówienia wzmocnienia niezależności NIK oraz wsparcia projektu zmiany ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli przygotowanego przez Izbę" - czytamy w komunikacie rzecznika NIK.

W ubiegłym tygodniu prezes NIK Marian Banaś podczas wspólnej konferencji z liderem Konfederacji Sławomirem Mentzenem podkreślał, że potrzebna jest zmiana ustawy o NIK, która wzmocni jej niezależność.

Mentzen z kolei przekonywał, że Polska potrzebuje całkowicie niezależnej NIK, która - w jego ocenie - jest "jedyną instytucją niezawłaszczoną przez partię rządzącą". "Będziemy wspierać niezależność Najwyższej Izby Kontroli zarówno w tej, jak i w przyszłej kadencji. Będziemy chronić NIK przed tym oraz przed każdym kolejnym rządem" - zadeklarował.

Zarówno politycy PiS, jak i ugrupowań opozycyjnych skrytykowali wspólne wystąpienie prezesa NIK i Sławomira Mentzena. Zarzucili Banasiowi m.in., że prezes NIK włącza się w kampanię jednej z partii i przekonywali, że powinien podać się do dymisji. "Jeżeli chodzi o współpracę NIK-u z partią polityczną, to jest to rzecz niedopuszczalna" - mówił prezes PiS Jarosław Kaczyński. Politycy KO, PSL i Polski 2050 wskazywali, że konferencja stanowiła złamanie nie tylko ustawy o NIK, ale i obyczaju, zgodnie z którym szef Izby nie występuje razem i nie podejmuje współpracy z poszczególnymi partiami.

Sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski w reakcji na wspólną konferencję prasową lidera Konfederacji i prezesa NIK zwrócił się do Mariana Banasia z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej, gdzie domaga się danych osób fizycznych lub prawnych odpowiedzialnych za przygotowanie projektu nowelizacji ustawy o Izbie, wysokości wynagrodzenia dla autora/autorów projektu ustawy z tytułu przygotowania projektu w postaci dokumentów, stanowiących kopię/skan umów zawartych przez NIK ze wszystkimi autorami projektu ustawy, których przedmiotem była sporządzenie rzeczonego projektu.

W połowie lipca Sławomir Mentzen ogłosił, że kandydatem nr 2 na listach Konfederacji w okręgu Warszawskim będzie Jakub Banaś. To syn i asystent społeczny szefa NIK. Jakub Banaś w lipcu 2021 r. usłyszał siedem zarzutów dotyczących m.in. wyłudzenia VAT.