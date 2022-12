Rzecznik PiS apeluje do liderów opozycji o potępienie agresywnych zachowań wobec polityków

Chcemy zaapelować do wszystkich liderów partii opozycyjnych, aby potępili tego rodzaju agresywne zachowania i nie nakręcali spirali hejtu oraz nienawiści - powiedział w czwartek rzecznik PiS Rafał Bochenek o sprawie ataku na senatora Stanisława Karczewskiego.

Były marszałek Senatu, senator PiS Stanisław Karczewski, mówił wcześniej PAP, że podczas świątecznych zakupów został napadnięty i uderzony. "Napastnik zaatakował mnie, bo jestem z PiS. Skala agresji i nienawiści, którą sieje Donald Tusk i PO jest ogromna" - mówił.

Podczas wypowiedzi dla dziennikarzy w Sejmie w czwartek wieczorem Bochenek podkreślił, że "tego typu zachowania nie powinny mieć miejsca w życiu publicznym" i potępił atak na senatora.

"Chcielibyśmy także zaapelować do wszystkich liderów partii opozycyjnych, na czele z Donaldem Tuskiem, aby również oni potępili tego typu agresywne zachowania, aby nie nakręcali tej spirali nienawiści i hejtu, bo to wszystko prowadzi do olbrzymiej tragedii, negatywnych emocji w polskim społeczeństwie, narastania tego napięcia, które później rezonuje takimi skrajnymi zachowaniami" - wskazał Bochenek.

Jak podkreślił "musimy skończyć z negatywnymi emocjami i agresją w życiu publicznym". "Dziś jest ostatni moment, aby wszyscy liderzy opozycji potępili te zachowania" - zaznaczył.

Posłanka PiS Iwona Arent oceniała, że zdarzenie z senatorem Karczewskim "pokazuje, iż słowa wypowiadane przez opozycję są bardzo niebezpieczne, bo grają na emocjach i powodują, że ludzie zaczynają być agresywni". "My naprawdę apelujemy, abyśmy wszyscy, a szczególnie posłowie opozycji, szczególnie Donald Tusk, jak się mówi szef całej opozycji, żeby potępił takie działania, abyśmy nie doprowadzili do następnej tragedii, która przez takie zachowania wisi na włosku" - mówiła do dziennikarzy.

Jak stwierdziła, "nie chcemy, aby taka agresja dotknęła jakiegokolwiek posła z jakiejkolwiek partii politycznej".

Senator Karczewski mówił PAP, że był to "niezwykle wulgarny atak". "Niestety, to się zdarza sporadycznie, ale po raz pierwszy została złamana moja nienaruszalność cielesna. Zostałem uderzony, wyrwano mi telefon, telefon jest uszkodzony" - relacjonował. Jak podkreślał, atak był motywowany polityką. Dodał, że padły wulgarne obelgi pod adresem jego, a także prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

Jak informował, w wyniku ataku nie odniósł obrażeń, a sprawa została zgłoszona na policję. "To zdarzyło się w sklepie, z kamerami. Mam nadzieję, że ten człowiek zostanie ukarany, bo absolutnie tego nie można tolerować" - mówił były marszałek Senatu.