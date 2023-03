Rzecznik PiS: atakujący papieża Jana Pawła II opierają się na komunistycznych donosach

Atakujący papieża Jana Pawła II opierają się na komunistycznych donosach i często spreparowanych archiwach, które są niewiarygodne - powiedział PAP rzecznik PiS Rafał Bochenek.

Rzecznik PiS w rozmowie z PAP odniósł się do wyemitowanego w poniedziałek w TVN24 reportażu Marcina Gutowskiego "Franciszkańska 3", w którym opisane zostały przypadki trzech kapłanów: Bolesława Sadusia, Eugeniusza Surgenta i Józefa Loranca oraz reakcja na nie ówczesnego metropolity krakowskiego kard. Karola Wojtyły. W reportażu pojawiły się również wypowiedzi holenderskiego dziennikarza Ekke Overbeeka, autora książki "Maxima Culpa. Co kościół ukrywa o Janie Pawle II".

"Dzisiaj telewizja tworzona przez komunistyczne służby WSI, ramię w ramię z Platformą Obywatelską atakuje wielkiego Polaka jakim jest Jan Paweł II, atakują opierając się na komunistycznych donosach i często spreparowanych archiwach, które są niewiarygodne" - powiedział Bochenek.

W jego ocenie, "PO uznało, że najlepszą metodą odwrócenia uwagi od afery pedofilskiej w ich środowisku politycznym jest atak na Kościół".

"Chcą zakrzyczeć fakty, że to nie pierwsza afera pedofilska z ich środowiska politycznego, gdzie krzywdzone są dzieci. Stosują zmowę milczenia, zamiatania pod dywan. Donald Tusk jeszcze przed pogrzebem dokonywał wpisów szkalujących, chcąc robić politykę na tej wielkiej tragedii, nie uszanował prawa rodziny do spokoju w tym tragicznym momencie. Nie miał oporów, by zrobić kuriozalną, polityczną konferencję prasową zaraz po pogrzebie. Niestety wciąż nie przeprosił rodziny za działacza PO, który zniszczył życie tego młodego człowieka. Nie mają wstydu" - dodał.

Chodzi o sprawę prawa tragicznej śmierci 16-letniego syna posłanki PO Magdaleny Filiks. Opozycyjni politycy i niektóre media połączyły ją z ujawnieniem przez Polskie Radio Szczecin w grudniu ub. roku faktu, że "syn znanej parlamentarzystki" był molestowany seksualnie przez przyjaciela rodziny, a także działacza LGBT i prominentnego działacza Platformy Obywatelskiej Krzysztofa F. Mężczyzna za ten czyn, jak też udostępnianie nieletnim narkotyków, został skazany na karę 4 lat i 10 miesięcy więzienia.