Rzecznik PiS: chaos i brak porozumienia opozycji ws. wspólnej listy pokazuje, co może się wydarzyć, gdyby wygrali

Dziwna przepychanka na opozycji, chaos i brak jakiegokolwiek porozumienia ws. wspólnej listy pokazuje, co może się wydarzyć, gdyby wygrali wybory; to jest przestroga - powiedział w środę rzecznik PiS Rafał Bochenek. Podkreślił też, że PiS "nie ogląda się" na sondaże, tylko "robi swoje".

Politycy PiS zorganizowali w środę w Warszawie konferencję prasową, podczas której pytani byli m.in. o brak porozumienia partii opozycyjnych ws. wspólnej listy na wybory.

"Nic nowego, proszę państwa, tam cały czas trwa jakaś dziwna przepychanka, chaos, brak jakiegokolwiek porozumienia" - powiedział Bochenek. Według niego, to "pokazuje i antycypuje trochę to, co się może wydarzyć, gdyby, nie daj Bóg, wygrali wybory".

"Brak jakiegokolwiek porozumienia, brak jakiejkolwiek spójnej polityki i jedna wielka katastrofa, zwłaszcza w tym trudnym czasie, w jakim Polska musi się mierzyć w kontekście wojny na Ukrainie. (...) To jest tylko przestroga, to, co się dzieje i zapowiedź tego, jak to, nie daj Boże, ma wyglądać w przyszłości" - powiedział.

Pytany o to, czy format, w jakim ostatecznie partie opozycyjne pójdą do wyborów, będzie miał wpływ na kampanię PiS, odparł: "My naprawdę nie oglądamy się na opozycję, robimy swoje, mamy swój program, swój plan działania, jesteśmy bardzo aktywni w terenie". Zapowiedział też, że PiS "będzie kontynuowało politykę skoncentrowaną na obywatelach".

"Chcemy być blisko ludzi i program PiS chcemy budować na bazie dyskusji z Polakami, tak robiliśmy przez lata. (...) Chcemy usłyszeć, jakie Polacy mają oczekiwania i w oparciu o te oczekiwania będziemy przygotowywali nasz program wyborczy, którego już pewne zręby oczywiście mamy" - powiedział Bochenek.

Pytany o ostatnie sondaże, w których wzrost poparcia zanotowała m.in. Konfederacja oraz czy PiS brałby pod uwagę koalicję z tą partią, rzecznik PiS odparł, że "wszystkie konfiguracje, jeśli chodzi o to, kto z kim będzie startował, na jakich miejscach i jak będzie ewentualnie później budowana większość, to wszystko przed nami".

"Sondaże, na które pan się powołuje, wskazują też, że również poparcie (dla) PiS bardzo mocno poszło w górę, co nas oczywiście cieszy, bo to wskazuje na to, że polityka, którą prowadzimy, jest polityką skuteczną i odpowiada na oczekiwania polskich obywateli" - podkreślił Bochenek.

W ostatnich dniach opublikowany został m.in. sondaż IBRiS dla Onetu, według którego na Zjednoczoną Prawicę chce obecnie głosować 34,2 proc. badanych (wzrost o 1,3 pkt proc. w porównaniu z badaniem z grudnia), na KO - 26,7 proc. (wzrost o 0,3 pkt. proc.), na Lewicę - 9,2 proc. (spadek o 0,2 pkt proc.), a na Konfederację - 8,7 proc. (wzrost o 3,2 pkt proc.). Do Sejmu - według badania - dostałyby się jeszcze - Polska 2050 Szymona Hołowni (7,1 proc. poparcia; wzrost o 2,1 pkt proc.) i PSL-Koalicja Polska (6,8 proc.; wzrost o 0,6 pkt proc.).