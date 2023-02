Rzecznik PiS: chcemy docierać do młodych ludzi, którzy coraz częściej spędzają czas na TikToku

Chcemy docierać do młodych ludzi, którzy coraz częściej spędzają czas na TikToku i tam w prosty, przystępny sposób informować oraz opisywać to, co dzieje się w polityce i w życiu publicznym - przekazał PAP rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek.

PiS założyło konto w serwisie TikTok. W pierwszym klipie europoseł Tomasz Poręba ocenia, że media społecznościowe są zalane antypisowskim przekazem i jest olbrzymie niezrozumienie tego, co PiS rzeczywiście robi, dlatego na TikToku ugrupowanie będzie mówić, jak czuje Polskę i co chce zrobić.

Bochenek podkreślił, że "PiS chce docierać do młodych ludzi, którzy coraz częściej spędzają czas na TikToku i tam w prosty, przystępny sposób informować oraz opisywać to, co dzieje się w polityce i w ogóle w życiu publicznym".

"Będzie to także okazja do prostowania fake'ów, które nagminnie zalewają dzisiaj internet i stanowią źródło dezinformacji. Z całą pewnością będziemy aktywni i ofensywni także w wirtualnym świecie. Ostatnie nasze akcje pokazały: praca i konsekwencja to droga do sukcesu. Mamy siłę, aby zwyciężać" - dodał rzecznik PiS.