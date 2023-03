Rzecznik PiS: chcielibyśmy pójść do wyborów możliwie szerokim obozem

Chcielibyśmy pójść do wyborów możliwie szerokim obozem, bo formuła Zjednoczonej Prawicy się sprawdziła, choć ostateczne decyzje jeszcze przed nami - podkreślił we wtorek rzecznik PiS Rafał Bochenek, pytany, czy PiS wystartuje w wyborach z Solidarną Polską i Pawłem Kukizem.

W Programie Pierwszym Polskiego Radia Rafał Bochenek został zapytany, czy PiS idzie do wyborów z Solidarną Polską, a także z Pawłem Kukizem.

"To, w jakiej konfiguracji pójdziemy do tych wyborów, to wszystko jeszcze przed nami. Te decyzje będą jeszcze zapadały, co do konfiguracji politycznych, z jakimi partiami będziemy tworzyć, można powiedzieć, mariaż wyborczy. Te decyzje będą zapadały na najwyższych szczeblach naszej partii i będzie je podejmować na pewno prezes Jarosław Kaczyński" - zapowiedział Bochenek.

"Aczkolwiek wiele wariantów jest rozważanych, na pewno chcielibyśmy możliwie szerokim obozem pójść do tych wyborów, bo ta formuła Zjednoczonej Prawicy na przestrzeni ostatnich ośmiu lat, mimo różnic, które się czasem pojawiały, jednak się sprawdziła" - dodał.

Rzecznik PiS podkreślił, że "Zjednoczona Prawica wykazała się dużą skutecznością na przestrzeni ostatnich lat, jeśli chodzi o realizowanie ambitnych programów czy to gospodarczych, czy to społecznych, mimo trudnego czasu". Zwrócił uwagę, że w ostatnich latach rząd PiS funkcjonował w bardzo trudnej sytuacji geopolitycznej, bo najpierw była pandemia z jej skutkami gospodarczymi, a potem wojna w Ukrainie.