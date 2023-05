Rzecznik PiS: do 2015 roku nie mieliśmy żadnej obrony przeciwrakietowej

Do 2015 roku nie mieliśmy żadnej obrony przeciwrakietowej, przeciwlotniczej; rząd Donalda Tuska prowadząc negocjacje pod dyktando Rosjan doprowadził do tego, że Amerykanie wycofali się ze zlokalizowania bazy wojskowej w Redzikowie - powiedział we wtorek rzecznik PiS Rafał Bochenek.

Polityk na konferencji prasowej odpowiadał na pytania o rakietę, która spadła pod Bydgoszczą oraz kto ponosi odpowiedzialność za to jak strzeżona jest polska przestrzeń powietrzna.

Bochenek wskazał, że na pewno są dokumenty, które pozwolą bardzo dokładnie prześledzić, jak wyglądał cały proces przekazywania informacji z Dowództwa Operacyjnego do MON. "Wszyscy doskonale wiemy i o tym wielokrotnie mówił minister (obrony narodowej) Mariusz Błaszczak, że doszło tutaj do pewnych uchybień i zaniedbań. Odpowiednie informacje, w odpowiednim czasie nie zostały przekazane z Dowództwa Operacyjnego do Ministerstwa Obrony Narodowej" - powiedział rzecznik PiS.

Jak zapewnił, pomimo to Polacy mogą czuć się bezpiecznie. "Bo wzmacniamy polską armię, budujemy cały system obrony przeciwrakietowej, przeciwlotniczej, mamy Patrioty, czego do 2015 roku w ogóle nie było. My, można powiedzieć, że do 2015 roku byliśmy państwem bezbronnym, demontowano nie tylko polską armię, która liczyła niecałe 100 tys. żołnierzy, ale również demontowano polski przemysł zbrojeniowy" - dodał Bochenek.

"Do 2015 roku nie mieliśmy żadnej obrony przeciwrakietowej, przeciwlotniczej. Nawet, i to jest ciekawe jak były prowadzone negocjacje z Amerykanami ówczesnego rządu Donalda Tuska. Tak prowadził Donald Tusk negocjacje, pod dyktando de facto Rosjan, iż Amerykanie wycofali się ze zlokalizowanie bazy w Redzikowie. Dopiero od 2016 roku ta baza powstaje w nieco zmienionym kształcie, ale powstaje i prawdopodobnie w tym roku będzie już ukończona" - powiedział Bochenek.

Dodał też, że systematycznie zwiększane są nakłady ma polską armię i liczy już prawie 160 tys. żołnierzy. "To jest prawie dwa razy więcej niż to była za czasów PO" - zaznaczył rzecznik PiS.