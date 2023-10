Rzecznik PiS: Donald Tusk chce wykorzystać politycznie sprawę generałów

Donald Tusk chce wykorzystać politycznie sprawę rezygnacji dwóch generałów i robić wokół tego awanturę - ocenił w środę w Polskim Radiu 24 rzecznik PiS Rafał Bochenek. Dodał, że zachowanie lidera PO jest nieodpowiedzialne w sytuacji wojny na Ukrainie i w Izraelu.

Szef Sztabu Generalnego gen. Rajmund Andrzejczak i Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. Tomasz Piotrowski złożyli wypowiedzenie stosunku służbowego.

Lider PO Donald Tusk wygłosił we wtorek oświadczenie, w którym przekazał, że przed chwilą otrzymał informacje o dymisjach kolejnych 10 wysokich rangą oficerów Dowództwa Generalnego. Po oświadczeniu lidera PO, Dowództwo Generalne przekazało w serwisie X, że "żaden z wysokich rangą oficerów Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych nie podał się do dymisji".

W środowej rozmowie rzecznik PiS ocenił, że decyzja generałów o wypowiedzeniu stosunku służbowego była nieodpowiedzialna, jednak - jak mówił - bardziej bulwersujące było to, że "do akcji od razu na zawołanie wkroczył Tusk".

Zdaniem Bochenka, lider PO chce tę sprawę wykorzystywać politycznie i "robić wokół niej awanturę".

"Zwłaszcza w tak trudnej sytuacji geopolitycznej, nie tylko w jakiej my jesteśmy, ale Unia Europejska - biorąc pod uwagę to, co się dzieje na Ukrainie, od kilku dni obserwujemy wojnę w Izraelu, setki osób zabitych, ewakuacja prowadzona przez polskie służby - Tusk organizuje konferencję prasową i informuje, że on ma dane i wiedzę, że kolejni generałowie będą rezygnowali, co się okazało nieprawdą, fejkiem, kolejną próbą destabilizacji i dezinformowania polskiego społeczeństwa o rzeczywistej sytuacji w obliczu bardzo poważnej sprawy i wojny, z jaką się dziś zmaga Izrael" - stwierdził rzecznik PiS.

"To pokazuje, że jest człowiekiem nieodpowiedzialnym, który jest w stanie posunąć się do każdego paskudztwa w kampanii wyborczej, byleby tylko zwrócić na siebie uwagę i prowadzić w oparciu o kłamstwa swoją kampanię, zwłaszcza, że chciał przykryć skrajnie nieudaną debatę i porażkę w Telewizji Publicznej" - powiedział Bochenek.

Dodał, że "dziś już mówi się na korytarzach sejmowych, że szuka się winnych, kto go tak słabo przygotował".

We wtorek po południu prezydent Andrzej Duda mianował na stanowisko szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. broni Wiesława Kukułę, natomiast na stanowisko Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. dywizji Macieja Klisza. Wcześniej prezydent zwolnił ze stanowiska szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Rajmunda Andrzejczaka oraz ze stanowiska Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni Tomasza Piotrowskiego.