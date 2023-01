Rzecznik PiS: Donald Tusk chce zablokować emisję filmu "Nasz człowiek w Warszawie"

Donald Tusk chce zablokować emisję filmu "Nasz człowiek w Warszawie", zrealizowanego przez niezależnych dziennikarzy, który opowiada o relacjach, jakie łączyły jego rząd z politykami rosyjskimi – powiedział rzecznik PiS Rafał Bochenek w poniedziałek w Myślenicach.

"Donald Tusk od pewnego czasu chce zablokować emisję filmu +Nasz człowiek w Warszawie+, reportażu zrealizowanego przez niezależnych dziennikarzy, który opowiada o relacjach, jakie łączyły jego rząd z politykami, oligarchami rosyjskimi" - powiedział rzecznik PiS Rafał Bochenek dziennikarzom w poniedziałek w Myślenicach.

Jak mówił, reportaż przypomina o wizytach Putina w Polsce, o wspólnych spacerach rosyjskiego prezydenta z Tuskiem po sopockim molo. Film przypomina też, jak opisywał Bochenek, o uczestnictwie Ławrowa w wewnętrznych naradach korpusu dyplomatycznego w Polsce.

"To budzi szereg wątpliwości, szereg pytań i od wielu dni staramy się zadawać takie pytania Donaldowi Tuskowi" - mówił rzecznik PiS.

Donald Tusk złożył do sądu pozew przeciw TVP w związku z emisją filmu "Nasz człowiek w Warszawie". Lider PO żąda przeprosin i zakazu dalszego rozpowszechniania filmu.

W poniedziałek w Myślenicach Bochenek skierował też pytanie do Tuska o to, "dlaczego kierowany przez niego rząd zaakceptował umowę gazową z Gazpromem do 2037 roku całkowicie uzależniając Polskę od rosyjskiej energii".

"Przepłacaliśmy za gaz rosyjski" - ocenił rzecznik PiS.

Jego zdaniem wątpliwości budzi też kwestia budowy gazociągu Nord Stream 1 i Nord Stream 2. PiS zarzuca Tuskowi, że nie blokował tych inicjatyw także pełniąc funkcję przewodniczącego w Radzie Europejskiej.

"Pytamy Donalda Tuska - czy po raz kolejny w sprawach kluczowych z punktu widzenia bezpieczeństwa militarnego, energetycznego Polski i Polaków się mylił, czy była to jego celowa przemyślana polityka" - powiedział Bochenek.

Poseł PiS Władysław Kurowski zadał zaś pytanie m.in. o to, dlaczego amerykańska tarcza antyrakietowa nie powstała w Polsce w latach 2008-2009. Według parlamentarzysty Donald Tusk powinien szczerze odpowiedzieć na to pytanie.