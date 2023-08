Rzecznik PiS: dzięki polityce rządu, państwo kontroluje zdecydowaną większość sektora bankowego w Polsce

Dzięki polityce, którą prowadzi rząd Zjednoczonej Prawicy państwo kontroluje zdecydowaną większość sektora bankowego w Polsce. To stwarza gwarancje, iż nasza gospodarka będzie odporna na jakiekolwiek kryzysy czy jakieś większe zawahania - podkreślił rzecznik PiS Rafał Bochenek.

We wtorek rano odbyła się konferencja prasowa z udziałem rzecznika PiS Rafała Bochenka i rzecznika rządu Piotra Müllera dotycząca pierwszego pytania w zaplanowanym na 15 października referendum.

"W ramach naszej akcji +4xNie+ chcielibyśmy w dalszym ciągu odnieść się do pierwszego pytania, jakie chcemy postawić w zbliżającym się referendum, które będzie dotyczyło spraw strategicznych i ważnych z punktu widzenia milionów obywateli jak również w ogóle bezpieczeństwa państwa" - powiedział Rafał Bochenek.

"Pierwsze pytanie dotyczy wyprzedaży majątku państwowego na rzecz podmiotów zagranicznych. Jest to bardzo ważne pytanie. Biorąc pod uwagę to co działo się na przestrzeni ostatnich wielu lat i tej polityki, która była prowadzona przez wiele rządów, również w latach 90. To jest pytanie zasadne z uwagi na to, iż dzisiaj wiele partii to potomkowie ugrupowań politycznych, które wówczas prowadziły grabieżczą politykę. Również w czasach rządów Platformy Obywatelskiej zostało wyprzedanych prawie tysiąc spółek i firm za kwotę prawie 60 miliardów złotych" - zaznaczył rzecznik PiS.

Jak podkreślił, rząd PiS i Zjednoczonej Prawicy prowadzi zgoła odmienną politykę. "Politykę, która zmierza do wzmacniania sektora państwowego w gospodarce, również w zakresie bankowości" - zauważył Bochenek.

"Dzięki polityce, którą prowadzi rząd Zjednoczonej Prawicy od 2015 roku państwo kontroluje zdecydowaną większość sektora bankowego w Polsce. To stwarza gwarancje, iż nasza gospodarka będzie odporna na jakiekolwiek kryzysy, czy jakieś większe zawahania, jeżeli chodzi o rynki finansowe" - dodał.