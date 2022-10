Rzecznik PiS: Jestem spokojny o wyniki głosowań w Sejmie

Jestem spokojny o wyniki głosowań w Sejmie – powiedział w czwartek rzecznik PiS Radosław Fogiel odnosząc się do zapowiedzi lidera Kukiz'15 o zawieszeniu głosowania z PiS do czasu uchwalenia ustawy o sędziach pokoju. Zachęcił środowisko Pawła Kukiza do rozmowy z szefem MS Zbigniewem Ziobrą.

Fogiel został zapytany w Radiu Wrocław o deklarację Pawła Kukiza zawieszenia głosowania z Prawem i Sprawiedliwością w Sejmie do czasu uchwalenia ustawy o sędziach pokoju.

"Cały czas trwają prace nad tą ustawą. Tam są jeszcze pewne wątpliwości formułowane przez naszych kolegów z Solidarnej Polski. Z tego co wiem pan Paweł Kukiz jest na bieżąco z postępem prac. No ale wie też, że Prawo i Sprawiedliwość ma pełną wolę wprowadzenia tych rozwiązań, więc myślę, że wszystko się to dobrze zakończy" - powiedział rzecznik PiS.

Dopytywany, czy nie obawia się, że w międzyczasie, przy ważnym głosowaniu Prawu i Sprawiedliwości zabraknie głosów, stwierdził, że jest spokojny o wyniki głosowań w Sejmie. "Tutaj jedynie można powiedzieć, że dobrze by było, żeby wszystkie zainteresowane strony cały czas ten dialog prowadziły. Zachęcam do tego też środowisko Pawła Kukiza, żeby rozmawiali chociażby z ministrem Ziobro. Wiem, że takie spotkania się odbywały. Ale myślę, że te rozwiązania zostaną przyjęte" - ocenił.

Rzecznik PiS pytany był też, czy w związku z obecną sytuacją rząd szykuje nowe wsparcie finansowe dla tych, którzy tej pomocy potrzebują najbardziej. "Przede wszystkim przedłużyliśmy kilka tygodni temu do końca roku tarczę antyinflacyjną, czyli obniżony VAT na żywność, obniżone podatki na wiele innych dóbr i usług, niższe opłaty paliwowe, itd." - zaznaczył.

Dodał, że rząd będzie podejmować dalsze decyzje w zależności od rozwoju sytuacji. "Będziemy reagować tam, gdzie jest to potrzebne. Reagujemy w kwestiach energetycznych. Nowe rozwiązania zostaną przedstawione też już niedługo, które będą wspierać kolejne segmenty" - zapowiedział dodając, że chodzi m.in. o rozwiązania dotyczące wsparcia dla przedsiębiorstw, czy dla samorządów.

Odnosząc się z kolei do wyboru nowego szefa KPRM stwierdził, że to jest kwestia niedalekiej przyszłości. Dopytywany czy wydarzy się to jeszcze w październiku, rzecznik PiS odparł, że "nie wykluczyłby tego". Nie chciał jednak mówić o konkretnych kandydatach, którzy mieliby zastąpić Michała Dworczyka na tym stanowisku.

Pytany o ewentualne zmiany w rządzie do końca roku Fogiel powiedział, że na ostatnim spotkaniu klubu parlamentarnego PiS prezes partii Jarosław Kaczyński "mówił posłom, że wszyscy muszą zdawać sobie sprawę, że zmiany w demokracji są czymś naturalnym". "Ostatnio obserwowaliśmy to chociażby w Wielkiej Brytanii. Nie oznacza to oczywiście w żaden sposób zmiany na stanowisku premiera, to jest jasno powiedziane. Rząd ma przed sobą wyzwania związane z energetyką, nadchodzącą zimą, z wojną i na tym ma się skupić. Ale oczywiście do wyborów nie wykluczam, że takie, czy inne korekty na stanowiskach ministerialnych, czy wiceministerialnych, jeszcze się zdarzą" - powiedział.

Fogiel pytany był też, kiedy Polska "wystawi pierwszy rachunek za inwestycję" w ramach Krajowego Planu Odbudowy. "Zgodnie z zapowiedziami premiera, jest duża szansa, że jeszcze w tym roku pierwsze wnioski o refinansowanie inwestycji zapisanych w KPO zostaną złożone. To jest oczywiście domena rządowa, więc ja tutaj nie mam pełnych informacji, ale my działamy zgodnie z przepisami. Skoro KPO zostało zatwierdzone, to inwestycje w nim zapisane ruszają, bo one i tak musiałyby ruszyć z prefinansowaniem krajowym" - mówił.

"My to realizujemy i liczymy, że Unia Europejska nie okaże się szulerem przy tym stole, tylko uczciwym graczem" - dodał rzecznik PiS.