Rzecznik PiS: jesteśmy otwarci na start Kukiza z list PiS; Kukiz: warunkiem - ustawa o sędziach pokoju

Jesteśmy otwarci na wspólny start z Pawłem Kukizem z list PiS - powiedział PAP rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel. Kukiz stawia warunek dotyczący m.in. przyjęcia ustawy o sędziach pokoju.

"Jesteśmy otwarci na wspólny start z Pawłem Kukizem" - powiedział PAP Fogiel i dodał, że Kukiz otrzymał ze strony Prawa i Sprawiedliwości propozycję startu ze wspólnej listy w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych.

W rozmowie z PAP Paweł Kukiz odniósł się do propozycji PiS. "Nie będę rozmawiał o wspólnym starcie do momentu, kiedy nie zostanie uchwalona ustawa o sędziach pokoju i zmiana ustawy o referendach lokalnych, która obniża próg frekwencyjny przy odwołaniu burmistrza, wójta, prezydenta miasta" - powiedział. "Gdyby to zostało spełnione i gdyby była zapowiedź zmiany ordynacji wyborczej w kadencji 2023-2027 na model mieszany z uwzględnieniem jednomandatowych okręgów wyborczych - to jak najbardziej" - dodał.

Fogiel przyznaje, że choć w kwestii zmian ustawy o referendach nie ma decyzji, to sytuacja ws. sędziów pokoju ma bardziej konkretną perspektywę. "Liczymy, że sędziów pokoju uda się w październiku uchwalić całościowo razem ze spłaszczeniem struktur sądów" - mówi.

Obaj politycy przyznają, że dotychczasowa współpraca między ugrupowaniami układa się pomyślnie i jako przykład podają, że szereg propozycji Kukiza zostało uchwalonych, m.in. ustawa antykorupcyjna, ustawa dotycząca marihuany medycznej czy wyrównanie świadczeń dla matek na emeryturze.

Kukiz jednak podkreśla, że dwie kluczowe kwestie - sędziowie pokoju i referenda lokalne - jeszcze zostały. "Zbliżają się wybory. Ja muszę mieć to uchwalone natychmiast, żeby w ogóle rozmawiać o wspólnym starcie" - mówi PAP. Jak zaznaczył, jeżeli wspomniane przez niego ustawy nie zostaną uchwalone do przełomu września i października - nie będzie wspólnego głosowania z PiS.

Umowa programowa pomiędzy Pawłem Kukizem a prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim została podpisana w czerwcu ub.r. Kaczyński mówił wówczas, że porozumienie zakłada, że PiS poprze "szereg ustaw ważnych dla programu Kukiz'15, na początku takie jak antykorupcyjna, o dniu referendalnym i bardzo ważna o sędziach pokoju", a politycy Kukiz'15 będą wspierać program Polski Ład i "to wszystko, co jest potrzebne, żeby ten układ polityczny, który dzisiaj jest w parlamencie, Sejmie polskim, trwał".