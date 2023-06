Rzecznik PiS: jesteśmy za nowelizacją ustawy o komisji o rosyjskich wpływach w Polsce

Co do zasady, tak będziemy za tą nowelizacją - powiedział we wtorek rzecznik PiS Rafał Bochenek pytany w Programie Pierwszym Polskiego Radia o to, czy Klub PiS będzie za nowelizacją przedstawioną przez prezydenta RP ustawy o komisji o rosyjskich wpływach w Polsce.

Bochenek zaznaczył, że dla klubu PiS najważniejsze jest to, że pomimo tych zmian zaproponowanych przez prezydenta Andrzeja Dudę, to element najistotniejszy dla nas, czyli element prawdy, jawności życia politycznego jest utrzymany.

"Polacy mają prawo wiedzieć, jakie były kuluary decyzji, które miały wpływa na bezpieczeństwo wewnętrzne państwa" - podkreślił.