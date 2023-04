Rzecznik PiS: mam nadzieję, że opozycja zaangażuje się w powołanie komisji badającej wpływy rosyjskie

Mam nadzieję, że opozycja zreflektuje się i będzie chciała zaangażować się w powołanie komisji dotyczącej rosyjskich wpływów na bezpieczeństwo RP; w interesie nas wszystkich jest, by ta sprawa została dogłębnie zbadana - powiedział w piątek rzecznik PiS Rafał Bochenek.

W Sejmie w środę posłowie debatowali nad złożonym przez PiS projekcie ustawy ws. komisji dotyczącej rosyjskich wpływów na bezpieczeństwo RP. Posłowie opozycji zapowiadali głosowanie przeciw projektowi argumentując, że jest niekonstytucyjny. Posłowie PiS podkreślali natomiast, że komisja jest istotna dla bezpieczeństwa państwa. Głosowanie nad projektem odbędzie się w piątek po południu, w bloku głosowań.

Rzecznik PiS Rafał Bochenek podczas piątkowego briefingu prasowego w Sejmie pytany był o zapowiedzi opozycji, że raczej nie przedstawi ona swych kandydatów do tej komisji oraz - czy jej powołanie ma w związku z tym sens.

"Mam nadzieję, że - mimo wszystko - opozycja się zreflektuje i będzie chciała się w to zaangażować, bo w interesie nas wszystkich jest to, by ta sprawa została dogłębnie zbadana. Zwłaszcza, że czasokres, który będzie podlegał weryfikacji i badaniu przez tę komisję dotyczy okresu od 2007 roku do 2022 roku" - odpowiedział Bochenek.

Według niego, "tu nie ma żadnego podtekstu politycznego, bo będzie badany zarówno czas, kiedy rządziła PO i PSL, jak również PiS". "Będziemy weryfikować te wszystkie decyzje, które zapadały, jakie było tło, decyzje, które zapadały w kwestii bezpieczeństwa energetycznego Polaków" - zaznaczył rzecznik PiS.

Projekt ustawy o Państwowej Komisji ds. badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne RP w latach 2007-2022 posłowie PiS złożyli w Sejmie na początku grudnia ub.r. Według nich organ ten będzie funkcjonował na zasadach podobnych do funkcjonowania komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji warszawskiej.

Zgodnie z projektem komisja miałaby się składać z 9 członków powoływanych i odwoływanych przez Sejm, a na jej czele ma stanąć przewodniczący wybierany spośród członków komisji. Kluby poselskie miałyby przedstawić kandydatów do komisji w ciągu dwóch tygodni od wejścia przepisów w życie.

W projekcie wskazano, że komisja ma prowadzić postępowania mające na celu wyjaśnianie przypadków "funkcjonariuszy publicznych lub członków kadry kierowniczej wyższego szczebla, którzy w latach 2007-2022 pod wpływem rosyjskim, działali na szkodę interesów RP".

Komisja ma analizować m.in. czynności urzędowe, tworzenie, powielanie, udostępnianie informacji osobom trzecim; wpływanie na treść decyzji administracyjnych; wydawanie szkodliwych decyzji; składanie oświadczeń woli w imieniu organu władzy publicznej lub spółki; zawieranie umów czy dysponowanie środkami publicznymi lub spółki. Decyzje, które mogłaby podejmować komisja, to m.in.: uchylenie decyzji administracyjnej wydanej w wyniku wpływów rosyjskich, wydanie zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi do 10 lat oraz cofnięcie i zakaz poświadczania bezpieczeństwa na 10 lat.