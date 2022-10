Rzecznik PiS: Marszałek Kuchciński sprawdziłby się na wielu stanowiskach

Marszałek Marek Kuchciński jest politykiem bardzo doświadczonym, więc by się sprawdził na wielu stanowiskach - powiedział rzecznik PiS Radosław Fogiel pytany, czy Marek Kuchciński zostanie nowym szefem KPRM. Dodał, że żadna decyzja w sprawie obsady KPRM nie zapadła.

Rzecznik PiS Radosław Fogiel był pytany we wtorek w Polsat News, czy były marszałek Sejmu Marek Kuchciński został nowym szefem kancelarii premiera.

"Marszałek Kuchciński na razie stacjonuje w Sejmie, w gabinecie szefa Komisji Spraw Zagranicznych, na którym to stanowisku radzi sobie bardzo dobrze i myślę, że przyznają to wszyscy członkowie komisji, niezależnie od ich przynależności politycznej" - odpowiedział Fogiel.

Był dopytywany, czy Kuchciński nie chciałby zmienić miejsca pracy. "To nie jest pytanie do mnie, aczkolwiek marszałek Kuchciński jest politykiem bardzo doświadczonym, dobrym organizatorem, więc by się sprawdził na wielu stanowiskach. Ale nie jest moją rolą ani panu premierowi meblować kancelarii, ani szefa komisji której jestem skromnym członkiem dokądś wysyłać" - mówił Fogiel.

"Będzie podjęta decyzja, to będziemy o tym mówić" - podkreślił, dodając, że "to jest kwestia dni, może tygodni".

W poniedziałek portal i.pl podał nieoficjalnie, że propozycję objęcia funkcji szefa KPRM w miejsca Michała Dworczyka dostał wiceszef klubu PiS Marek Kuchciński.