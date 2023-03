Rzecznik PiS: marzec będzie przełomowy, jeżeli chodzi o zintensyfikowanie naszych działań w terenie

Marzec będzie przełomowy, jeżeli chodzi o zintensyfikowanie naszych działań w terenie - zapowiedział w piątek rzecznik PiS Rafał Bochenek. Przekazał też, że rekonwalescencja prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego dobiega końca.

Bochenek został zapytany w piątek w Radiu Zet o najbliższą aktywność prezesa PiS i czy wróci on w marcu do objazdu kraju.

"Na pewno w najbliższych tygodniach będziemy chcieli wrócić na trasę. Marzec będzie pewnym elementem przełomu, jeżeli chodzi o zintensyfikowanie naszych działań w terenie, naszych kluczowych polityków" - odpowiedział.

Dopytywany, czy Kaczyński - który pod koniec ubiegłego roku przeszedł zabieg ortopedyczny - jest już w takiej formie, że może wyruszać w podróż po kraju, rzecznik odparł, że w czwartek prezes PiS udzielił wywiadu dla TVP i Polskiego Radia.

"To jest też nowe otwarcie, jeżeli chodzi o ten sezon polityczny w Polsce" - powiedział Bochenek. Dodał, że rekonwalescencja prezesa PiS "dobiega powoli do końca" i jest on "jak najbardziej w dobrej formie".

"Pan prezes pracuje już w siedzibie naszej partii, jesteśmy cały czas w kontakcie, pan prezes uczestniczy w szeregu spotkań, czy to z nami - politykami, posłami, jak i również z ministrami, urzędnikami" - powiedział Bochenek.