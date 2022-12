Rzecznik PiS: naszym celem jest przyjęcie ustawy ws. komisji ds. badania wpływów rosyjskich

Naszym celem jest przyjęcie ustawy ws. komisji ds. badania wpływów rosyjskich. Nie po to ją składaliśmy, aby została odrzucona na etapie prac parlamentarnych w Sejmie - tak rzecznik PiS Rafał Bochenek odniósł się do odrzucenia przez komisję projektu ustawy.

Sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych opowiedziała się we wtorek za odrzuceniem projektu ustawy o państwowej komisji, która miałaby badać wpływy rosyjskie na bezpieczeństwo wewnętrzne Polski w latach 2007-2022. Wnioski w tej sprawie złożyły Koalicja Obywatelska oraz Polska 2050. Za odrzuceniem projektu opowiedziało się 20 posłów, 17 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Głosowanie w rozmowie z PAP skomentował rzecznik PiS. "Będziemy mieli możliwość ustosunkowania się do tego na sali plenarnej i z całą pewnością ta ustawa będzie dalej procedowana" - powiedział.

"Przyjęcie tej ustawy to jest nasz cel. Nie po to ją składaliśmy, aby została odrzucona na etapie prac parlamentarnych w Sejmie" - dodał.

Zgodnie z projektem komisja miałaby się składać z 9 członków powoływanych i odwoływanych przez Sejm, a na jej czele ma stanąć przewodniczący wybierany spośród członków komisji. Kluby poselskie miałyby przedstawić kandydatów do komisji w ciągu dwóch tygodni od wejścia przepisów w życie.

Komisja ma analizować m.in. czynności urzędowe, tworzenie, powielanie, udostępnianie informacji osobom trzecim; wpływanie na treść decyzji administracyjnych; wydawanie szkodliwych decyzji; składanie oświadczeń woli w imieniu organu władzy publicznej lub spółki; zawieranie umów czy dysponowanie środkami publicznymi lub spółki.

Decyzje, które ma móc podjąć komisja to m.in.: uchylenie decyzji administracyjnej wydanej w wyniku wpływów rosyjskich, wydanie zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi do 10 lat oraz cofnięcie i zakaz poświadczania bezpieczeństwa na 10 lat. Ponadto - według projektu - pierwszy raport ze swojej działalności komisja miałaby opublikować do 17 września 2023 r.