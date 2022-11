Rzecznik PiS o budowie zapory na granicy Polski z Rosją: należy podejmować wyprzedzające działania

Decyzja szefa MON Mariusza Błaszczaka o budowie zapory na polsko-rosyjskiej granicy jest zrozumiała i słuszna. Należy wyprzedzające działania - na tyle, na ile to możliwe - podejmować - powiedział PAP.PL rzecznik PiS, szef sejmowej komisji spraw zagranicznych Radosław Fogiel.

Wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak poinformował w środę, że podjął decyzję o budowie tymczasowej zapory na granicy Polski z obwodem kaliningradzkim; prace rozpoczną się już w środę. Błaszczak podkreślił, że będzie to zapora o wysokości 2,5 metra i szerokości 3 metrów. Jak zaznaczył, będą też prowadzone prace związane z założeniem urządzeń, które pozwolą na elektroniczny dozór granicy. Wicepremier podkreślił, że decyzje mają związek z uruchomieniem lotów z Bliskiego Wschodu i Afryki północnej do Kaliningradu.

Rzecznik PiS odniósł się do sprawy w rozmowie z PAP.PL. "Jeżeli rozpoczął się ten sam proceder, który miał miejsce na Białorusi - sprowadzania mieszkańców z krajów Afryki Północnej, Bliskiego Wschodu do Kaliningradu, to rzeczywiście nie można wykluczać, że to będą próby takiego działania z jakim mieliśmy do czynienia rok temu" - ocenił. "Decyzja ministra Błaszczaka jest zrozumiała i słuszna. Należy wyprzedzające działania - na tyle, na ile to możliwe - podejmować" - dodał.

Podczas konferencji wicepremier powiedział też, że ma nadzieję, iż tym razem "opozycja nie będzie urządzała wycieczek na granicę z pizzą, nie będzie wywierała presji na polskich żołnierzy i strażników granicznych, nie będzie nękała żołnierzy". Fogiel pytany o tę wypowiedź przyznał, że też wolałbym, aby takich sytuacji nie było. "Mam nadzieję, że po pierwsze wyciągnęli jakieś wnioski, po drugie - to, że mamy do czynienia z wojną na Ukrainie, z barbarzyńską napaścią Rosji na Ukrainę - jednak sprawi, że nasza opozycja nie będzie zachowywała się tak, jak zachowywała się wcześniej" - mówił i dodał, że ówczesne działania opozycji przed budową zapory były absurdalne i żenujące.

Na uwagę, że wówczas opozycji i organizacjom pozarządowym chodziło o pomoc osobom, które były w lesie bez jedzenia i picia, a taka sytuacja może mieć też miejsce na granicy z Rosją, rzecznik PiS stwierdził, że rozumie i pochwala odruchy serca, ale - jak podkreślił - zarówno w przypadku Białorusi, jak i Rosji, mamy do czynienia z granicą z krajem, który jest otwarcie wrogi Polsce, a także ze zorganizowaną akcją wysyłania migrantów.

"Ci ludzie nie uciekają z Białorusi, czy być może nie będą uciekać z Kaliningradu, przed działaniami wojennymi, w przeciwieństwie do uchodźców wojennych z Ukrainy, tylko przylatują tam na zaproszenie tamtejszych władz, mają wizy, wielokrotnie straż graniczna za pomocą nagrań - nie pozostawiających żadnych wątpliwości - udowadniała, że mają pełne wsparcie białoruskich służb, i granicznych, i innych" - mówił Fogiel. "W tej sytuacji tego typu działania i opowieści, z których zdecydowana większość brzmi i myślę, że jest jak wyssana z palca, o rzekomych ofiarach znajdowanych po lasach, albo jest dowodem na bardzo nikłe kompetencje poznawcze i kontakt z rzeczywistością, albo jest dowodem na działanie, które nie jest działaniem propolskim" - ocenił.

Od grudnia 2021 r. do czerwca 2022 r. w związku z presją migracyjną na terenie przy granicy z Białorusią obowiązywał zakaz przebywania, który obejmował 115 miejscowości województwa podlaskiego i 68 miejscowości województwa lubelskiego; wyłączeni z niego byli są m.in. mieszkańcy i miejscowi przedsiębiorcy. Od września do grudnia 2021 r. na tym samym terenie obowiązywał stan wyjątkowy.

W lipcu tego roku Błaszczak mówił, że sytuacja na polsko-białoruskiej granicy "to był atak hybrydowy przy użyciu migrantów zaproszonych przez reżim (Alaksandra) Łukaszenki na Białoruś, a potem przy nielegalnym forsowaniu granic naszych państw". "Jesteśmy świadomi zagrożeń, nie mamy wątpliwości co do tego, że za tym atakiem stała Moskwa" - podkreślił.

Aby zapobiec przedostawaniu się nielegalnych migrantów z Białorusi pod koniec stycznia ruszyła budowa zapory na granicy polsko-białoruskiej. Budowa bariery fizycznej - czyli pięciometrowego płotu ze stalowych przęseł zwieńczonego drutem żyletkowym - na 186-kilometrowym odcinku granicy z Białorusią zakończyła się latem. Budowa bariery elektronicznej trwa od czerwca na 202 km. Jej wykonawcą jest Elektrotim. Koszt całej zapory na tej granicy to ok. 1,6 mld zł. Rzeczniczka SG informowała PAP, że pierwsze odcinki perymetrii na polsko-białoruskiej granicy będą gotowe w pierwszej połowie listopada.

Cała rozmowa jest pod adresem: https://www.pap.pl/aktualnosci/news,1468662,gosc-studia-pap-rzecznik-pis-radoslaw-fogiel.html.