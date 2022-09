Rzecznik PiS o deklaracji Kukiza ws. głosowań: nie odbieram ich w kategorii gróźb

Każdy parlamentarzysta, Paweł Kukiz i jego ugrupowanie również, sam podejmuje decyzje, jak głosuje. Nie odbieram tego w kategorii gróźb - powiedział rzecznik PiS Radosław Fogiel o deklaracji Kukiza, że nie będzie głosował z PiS od października aż do czasu uchwalenia ustawy o sędziach pokoju.

Sejmowa podkomisja zakończyła we wtorek omawianie projektu o sędziach pokoju. Nie oznacza to końca jej prac, musi ona jeszcze omówić projekt przepisów wprowadzających tę reformę. Drugi z projektów trzeba dostosować do aktualnego stanu prawnego, więc na razie prace podkomisji odroczono.

Jak poinformował w czwartek lider Kukiz'15 Paweł Kukiz w Radiu Zet, od października nie będzie głosował z PiS, aż do momentu uchwalenia ustawy o sędziach pokoju.

Rzecznik PiS był pytany w czwartek o deklaracje Kukiza podczas konferencji prasowej w Sejmie. "Paweł Kukiz jest bardzo dobrym parlamentarzystą, współpracujemy od dawna" - mówił Fogiel i dodał, że kilka z projektów środowiska Kukiz'15 zostało uchwalonych, a nad innymi trwają prace.

Na uwagę, czy "groźby" Kukiza będą skuteczne, polityk odparł: "Nie odbieram tego w kategorii gróźb". "Każdy parlamentarzysta, Paweł Kukiz i jego ugrupowanie również, sam podejmuje decyzje, jak głosuje" - dodał.

"Myślę, że Paweł Kukiz nie ma najmniejszych wątpliwości co do naszych intencji" - powiedział Fogiel. "To oczywiście jest decyzja Pawła Kukiza, czy będzie aptekarsko dokładny i od północy 1 października podejmie jakieś działania, czy istotniejszy jest kierunek, w którym idziemy" - podkreślał.

Podczas rozmowy w Radiu Zet Paweł Kukiz podkreślał, że "do tej pory świetnie się PiS wywiązywał ze wszystkich zobowiązań". "Mamy uchwaloną ustawę antykorupcyjną, mamy uchwaloną ustawę o konopiach medycznych, włóknistych, o bezpośredniej sprzedaży dla rolników, o wyrównaniu świadczeń dla opiekunów osób niepełnosprawnych" - mówił Kukiz. "Zostały dwie kluczowe jeszcze rzeczy do końca tej kadencji - ustawa o sędziach pokoju, wybieranych bezpośrednio przez obywateli i referendum odwołujące wójta, burmistrza, obniżenie progu frekwencyjnego przy referendach merytorycznych i wydłużenie czasu zbierania podpisów" - dodał. "Jak to będzie uchwalone, wtedy wracamy do wspólnych głosowań" - zadeklarował.

Wprowadzenie instytucji sędziów pokoju to jedna ze sztandarowych propozycji programowych Kukiz'15. W listopadzie ubiegłego roku prezydent skierował do Sejmu inicjatywę dotyczącą wprowadzenia w Polsce sędziów pokoju; obecnie zajmuje się nią specjalnie powołana podkomisja. Projekt ustawy dotyczący sądów i sędziów pokoju zakłada utworzenie takich sądów jako nowej kategorii w ramach sądownictwa powszechnego. Miałyby one zajmować się najprostszymi sprawami, a orzekać w nich mieliby sędziowie wybierani w wyborach powszechnych na sześcioletnią kadencję.