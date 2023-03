Rzecznik PiS o doniesieniach "GW" ws. J. Karnowskiego: wierzę, że służby pracują zgodnie z przepisami i procedurami

Wierzę, że służby pracują zgodnie z przepisami i procedurami - powiedział rzecznik PiS Rafał Bochenek, pytany o publikację "Gazety Wyborczej" o inwigilacji prezydenta Sopotu Jacka Karnowskiego. "Zaatakowali podsłuchami i represjami opozycję, by móc dalej kraść" - ocenił z kolei szef PO Donald Tusk.

"Gazeta Wyborcza" podała w piątek, że prezydent Sopotu Jacek Karnowski - w latach 2018-2019 - był inwigilowany szpiegowskim programem Pegasus. Według "GW", CBA śledziło go przed ostatnimi wyborami parlamentarnymi, gdy przygotowywał kampanię opozycji do Senatu. Jak podkreślono w publikacji, Karnowski jest prezesem samorządowego stowarzyszenia "Tak! Dla Polski", które w tegorocznych wyborach wspiera i wspólnie tworzy listy opozycji, a w poprzedniej kadencji Karnowski wraz z opozycją założyli tzw. pakt senacki.

O doniesienia "GW" podczas piątkowej konferencji prasowej pytany był rzecznik PiS. "Nie mam zaufania do +Gazety Wyborczej+ - odpowiedział.

"Wszystkie służby, które w naszym kraju funkcjonują, powinny działać w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, na podstawie i w jego granicach. Wszystkie decyzje, jeśli chodzi o stosowanie jakichś środków kontroli operacyjnej, w tym również podsłuchów, powinny zapadać zgodnie z przepisami ustaw, zgodnie z procedurami. W tym zakresie również jest określona rola prokuratora i sądu i tak to powinno funkcjonować" - powiedział Bochenek. "Wierzę, że polskie służby tak pracują" - zaznaczył Bochenek.

O sprawę pytany był również podczas piątkowej konferencji w Mińsku Mazowieckim lider PO Donald Tusk. "Najpierw zaatakowali sądy, by móc bezkarnie kraść, później zaatakowali media, by nikt o tym nie wiedział, później zaatakowali podsłuchami i represjami opozycję i to nie tylko tę polityczną po to, by móc dalej bezkarnie kraść, by ich nikt nie mógł z tego rozliczyć. To nie jest sytuacja nowa w historii" - powiedział szef Platformy.

"Dziś w Polsce mamy niestety do czynienia z brutalną wersją tej ponurej zasady. Jeśli (...) władza polityczna zaczyna działać przeciwko sądom, wolnym mediom i opozycji, i to w sposób często nielegalny, to znaczy, że przede wszystkim chce kraść. I dziś to widać każdego dnia, czarno na białym. Kradną i chcą być bezkarni" - stwierdził.