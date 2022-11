Rzecznik PiS o komisji ds. polityki energetycznej: na miejscu opozycji nie dopatrywałbym się podtekstów, chyba że mają coś do ukrycia

Prace komisji ds. polityki energetycznej mają dotyczyć lat, gdy rządziła PO i PSL, ale także czas rządów PiS. Nam chodzi o rzeczowe zbadanie sprawy, więc nie dopatrywałbym się na miejscu opozycji podtekstów. Chyba że mają coś do ukrycia - powiedział w środę rzecznik PiS Rafał Bochenek.

Podczas środowej konferencji prasowej rzecznik PiS pytany był o pojawiające się ze strony opozycji zarzuty, że proponowana przez polityków PiS komisja weryfikacyjna ds. polityki energetycznej będzie "polowaniem" na szefa PO, byłego premiera Donalda Tuska, a intencje jej powołania są "nieczyste".

Bochenek podkreślił, że rzeczywiście projekt ustawy ws. komisji jest przygotowywany oraz "prawdopodobnie na kolejnym posiedzeniu Sejmu będzie już procedowany". "Nam zależy na tym, by ta ustawa możliwie szybko zaczęła obowiązywać i również komisja weryfikacyjna, jeśli chodzi o wpływ rosyjskich służb na polskie bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo energetyczne, polskich obywateli" - zaznaczył.

Rzecznik PiS stwierdził również, że "dziwi go" stanowisko PO ws. komisji. Jak mówił, po ogłoszeniu przez prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i premiera Mateusza Morawieckiego zamiaru złożenia projektu ws. komisji "rozpoczął się atak, zwłaszcza w mediach społecznościowych ze strony PO, że to jest właśnie polowanie na Platformę".

Tymczasem - jak wskazywał - prace komisji mają dotyczyć lat 2007-2022, "czyli ośmiu lat rządów PO i PSL, ale również będzie badany czas rządów PiS". "Zależy nam na tym, by komisja składała się z osób, które mają fachową wiedzę w tym zakresie, gigantyczne doświadczenie, tak, by to była jak najlepsza analiza i abyśmy mogli te osoby eliminować z procesów decyzyjnych, mogli ograniczać ich wpływ na negatywne decyzje z punku widzenia bezpieczeństwa energetycznego polskich obywateli" - wskazywał.

Jak dodał, "nie dopatrywałby się na miejscu opozycji żadnych podtekstów". "Nam chodzi o rzeczowe rzetelne zbadanie wszelkich okoliczności tej sprawy. No chyba, że mają coś do ukrycia" - dodał.

W poniedziałek premier Mateusz Morawiecki i prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedzieli przedstawienie projektu ustawy i powołanie komisji weryfikacyjnej w sprawie zbadania rosyjskich wpływów na bezpieczeństwo Polski w latach 2007-2022. Premier powiedział, że "należy zweryfikować wpływ rosyjskiej polityki, biznesu i agentów na bezpieczeństwo wewnętrzne i energetyczne Polski".

Według informacji PiS, Państwowa Komisja ds. badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne RP w latach 2007-2022 miałaby się składać z 9 członków powoływanych i odwoływanych przez Sejm RP. Komisja ma analizować m.in. czynności urzędowe, tworzenie, powielanie, udostępnianie informacji osobom trzecim; wpływanie na treść decyzji administracyjnych; wydawanie szkodliwych decyzji; składanie oświadczeń woli w imieniu organu władzy publicznej lub spółki; zawieranie umów czy dysponowanie środkami publicznymi lub spółki.

Decyzje, które mogłaby podejmować komisja, to: uchylenie decyzji administracyjnej wydanej w wyniku wpływów rosyjskich, wydanie zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi do 10 lat oraz cofnięcie i zakaz poświadczania bezpieczeństwa na 10 lat.