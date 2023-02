Rzecznik PiS o pakcie senackim: my się na opozycję nie oglądamy, robimy swoje

My się na opozycję nie oglądamy, robimy swoje - tak rzecznik PiS Rafał Bochenek skomentował zapowiadane na wtorek podpisanie przez PO, Lewicę, PSL i Polskę 2050 paktu senackiego.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Na wtorkowej konferencji prasowej Bochenek został zapytany, czy Prawo i Sprawiedliwość nie obawia się kolejnej przegranej w wyborach do Senatu w związku z zaplanowanym zawarciem paktu senackiego przez Platformę Obywatelską, Lewicę, PSL i Polskę 2050.

"My rzadko kiedy oglądamy się na opozycję. Po prostu robimy swoje. Raz się godzą, innym razem kłócą. Wiemy, że co do Sejmu to się nie dogadali, dzisiaj się okazuje, że w Senacie już jakieś niby porozumienie jest. Zobaczymy na jak długo. Wiemy doskonale, że po stronie opozycji wszystko trzeszczy" - odpowiedział rzecznik PiS.

Pierwszy pakt senacki został zawarty przez główne ugrupowania opozycyjne - Koalicję Obywatelską, PSL i Lewicę przed wyborami parlamentarnymi w 2019 roku. Choć nie wszędzie był bezwzględnie przestrzegany (np. w Łodzi wystartował jako kandydat niezależny dawny polityk PO Krzysztof Kwiatkowski i pokonał kandydatkę Lewicy Małgorzatę Niewiadomską-Cudak, były też okręgi, gdzie rywalizowali np. kandydaci PSL i Lewicy), dzięki niemu opozycja wspólnie wygrała minimalnie wybory do Senatu, choć wybory do Sejmu wygrało Prawo i Sprawiedliwość.