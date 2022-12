Rzecznik PiS o projekcie zmian w ustawie o SN: zależy nam, by możliwie szybko je przeprocedować

Zależy nam, by możliwie szybko przeprocedować projekt noweli ustawy o SN, byśmy mogli przystąpić do złożenia wniosku o wypłatę środków z KPO. Mamy wstępne zapewnienia komisarza sprawiedliwości UE, że przyjęcie tych rozwiązań otworzy KPO dla Polski - powiedział rzecznik PiS Rafał Bochenek.

W nocy z wtorku na środę na stronie Sejmu opublikowany został projekt nowelizacji ustawy o SN. Minister ds. UE Szymon Szynkowski vel Sęk poinformował we wtorek, że to projekt, który wypełni kluczowy kamień milowy wskazany przez Komisję Europejską ws. KPO. Jak mówił, zgodnie z projektem sądem rozstrzygającym sprawy dyscyplinarne sędziów będzie Naczelny Sąd Administracyjny.

Rzecznik PiS Rafał Bochenek pytany o ten projekt w środę w Programie Pierwszym Polskiego Radia podkreślił, że sprowadza się on m.in. do tego, że "zasadnicza część postępowań dyscyplinarnych, jeśli chodzi o dyscyplinowanie i wyciąganie konsekwencji wobec sędziów, którzy łamią prawo zostanie przeniesiona do Naczelnego Sądu Administracyjnego".

Bochenek zauważył, że NSA to sąd, który "nie był dotychczas kwestionowany przez nikogo, jego obsada i funkcjonowanie nie było podważane". "(NSA) będzie orzekał i będzie wydawał stosowne decyzje w tym zakresie w pierwszej i drugiej instancji, jeśli chodzi o sędziów Sądu Najwyższego i oczywiście drugiej instancji, jeśli chodzi o sędziów sądów powszechnych, wojskowych, i tak dalej" - podkreślił rzecznik PiS.

"Zależy nam na tym, by oczywiście możliwie szybko je (te zmiany) przeprocedować, abyśmy mogli przystąpić do kolejnego etapu, czyli złożenia wniosku o KPO" - powiedział Bochenek.

Jak zaznaczył, projekt, który wpłynął do Sejmu, jest efektem rozmów Szynkowskiego vel Sęka z KE. "Te rozwiązania zostały wydyskutowane oczywiście z Komisją (Europejską)" - dodał polityk PiS. "Dla nas najważniejsze było to, zgodnie z tym, co mówi pan minister Szynkowski, by wszystko odbyło się w zgodzie z konstytucją, z polskimi ramami prawnymi i w żaden sposób nie naruszało polskiej suwerenności. Te rozwiązania, które zostały przedstawione, takimi właśnie są" - wskazał.

Pytany, jakie są gwarancje, że po uchwaleniu tych zmian popłyną do Polski środki z KPO, Bochenek odparł: "My liczymy na to, że jednak jest jakaś dobra wola po stronie KE, choć rzeczywiście mamy ograniczone zaufanie, biorąc pod uwagę te ostatnie miesiące". "Mamy wstępne zapewnienia komisarza sprawiedliwości UE (Didiera Reyndersa), że przyjęcie tych rozwiązań w takim kształcie, w jakim one wpłynęły do Sejmu uruchomi proces uruchomienia, otwarcia KPO dla Polski" - podkreślił.

KE na początku czerwca zaakceptowała polski KPO, co było krokiem w kierunku wypłaty przez UE 23,9 mld euro dotacji i 11,5 mld euro pożyczek w ramach Funduszu Odbudowy, jednak pieniądze nie zostały wypłacone. Komisja zaznaczyła, że polski KPO "zawiera kamienie milowe związane z ważnymi aspektami niezależności sądownictwa, które mają szczególne znaczenie dla poprawy klimatu inwestycyjnego i stworzenia warunków dla skutecznej realizacji" i że "Polska musi wykazać, że te kamienie milowe zostały osiągnięte przed dokonaniem jakichkolwiek wypłat w ramach Funduszu Odbudowy".

W poniedziałek szef MFiPR Grzegorz Puda poinformował, że KE podpisała ustalenia operacyjne w sprawie KPO - techniczny dokument konieczny do złożenia przez Polskę wniosku o wypłatę środków. Resort funduszy przypomniał wtedy, że by wniosek został uznany za kompletny, musi zostać spełnionych 37 mierników. Jak podano, w ramach prekonsultacji Polska wysyła do KE opracowane noty informacyjne (tzw. one page note), ustawy, rozporządzenia, dokumenty, które powstały w ramach realizacji reform i na tej podstawie KE wstępnie ocenia czy miernik został poprawnie zrealizowany.

MFiPR wskazało, że "spośród 37 kamieni milowych objętych pierwszym wnioskiem o płatność do tej pory niezrealizowany pozostaje kamień milowy dotyczący tzw. ustawy wiatrakowej" (regulującej zasady lokalizowania budowania elektrowni wiatrowych). "Poszczególne resorty muszą też uzupełnić wpisy w systemie dotyczące kilku kamieni milowych, m.in. wprowadzający ulgę na robotyzację przedsiębiorstw oraz kamień dotyczący promowania wodoru w transporcie" - dodano.