Rzecznik PiS o słowach A.Łąckiego: to znane stanowisko PO

To stanowisko Platformy Obywatelskiej jest nam znane. Politycy PO dzisiaj migają się od jednoznacznej odpowiedzi, ale na głosowaniach w Parlamencie Europejskim głosują za przymusową relokacją - powiedział rzecznik PiS Rafał Bochenek o słowach posła KO Artura Łąckiego o przyjmowaniu migrantów.

Podczas konferencji prasowej w piątek politycy Zjednoczonej Prawicy - rzecznik partii Rafał Bochenek, wiceszef MSWiA Maciej Wąsik oraz wiceszef resortu sprawiedliwości - zostali zapytani o posła KO Artura Łąckiego, który w programie "Punkt Widzenia" Polsat News pytany o to, co należy zrobić, jeśli za pół roku lub rok Unia Europejska poprosi Polskę o przyjęcie migrantów, odpowiedział: "Jeśli trzeba będzie przyjąć kilka tysięcy migrantów, to na pewno powinniśmy. Jesteśmy na tyle silnym i bogatym krajem, że powinniśmy to zrobić".

"To stanowisko Platformy Obywatelskiej jest nam znane. Politycy PO dzisiaj migają się od jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ wiedzą, że Polacy nie popierają przymusowej relokacji nielegalnych migrantów w Polsce; w związku z tym, że trwa kampania parlamentarna nie wyrażają jasnego stanowiska w tej sprawie" - odparł Bochenek. Jak dodał, w Parlamencie Europejskich "politycy PO, opozycji, głosują za przymusem relokacji nielegalnych migrantów - również tych, którzy dzisiaj w tysiącach napływają na włoską Lampedusę".

"My na pewno do tego nie dopuścimy; PiS jest gwarantem tego, że polityka przymusowej relokacji nielegalnych migrantów nie będzie w Polsce realizowana. Głos posła Łąckiego nie jest jednak odosobnionym. Przygotowałem wypowiedzi kilku innych polityków opozycji dzisiaj mocno cytowane w mediach - choćby poseł PSL Mirosław Maliszewski, który na komisji sejmowej mówił tak: +podejmujemy starania, aby ściągnąć pracowników z krajów dalej położonych, takich jak Indie, Nepal, Sri Lanka, Wietnam czy Bangladesz, niestety problem jest w naszych placówkach, które nie chcą obywatelkom tych krajów wydawać wiz+" - stwierdził również Bochenek.