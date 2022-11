Rzecznik PiS o sprawie immunitetu szefa klubu PO: opozycja postanowiła to zamienić w happening

Sprawę immunitetu szefa klubu PO Borysa Budki opozycja postanowiła zamienić w happening, awanturę. Sala parlamentarna powinna być miejscem debaty, a nie działań nielicujących z godnością parlamentu - powiedział w piątek rzecznik PiS Radosław Fogiel.

Sejm miał w piątek zadecydować w sprawie wniosku oskarżyciela prywatnego - Joanny Lichockiej, o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Borysa Budki. Kiedy marszałek Sejmu Elżbieta Witek zarządziła głosowanie nad immunitetem Budki, szef klubu KO wyszedł na mównicę, domagając się przerwy w obradach. Marszałek nie pozwoliła mu dokończyć wypowiedzi i chciała zarządzić głosowanie. Wówczas Budka wręczył jej oświadczenie, w którym wyraził zgodę na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej. Marszałek Sejmu odwołała wówczas głosowanie w tej sprawie. Na sali zapanowała wrzawa. Posłowie opozycji wyciągnęli transparenty oraz zdjęcia pokazujące posłankę PiS Joannę Lichocką z wyciągniętym środkowym palcem.

Sprawa wiąże się z wydarzeniami z lutego 2020 r., gdy Sejm opowiedział się przeciwko uchwale Senatu o odrzucenie nowelizacji przyznającej rekompensatę w wysokości 1,95 mld zł w 2020 r. dla TVP i Polskiego Radia. Senat apelował wtedy, żeby przeznaczyć te pieniądze na onkologię. W czasie dyskusji na sali sejmowej posłanka Lichocka wykonała przy twarzy gest dłonią trzymając w górze środkowy palec. Posłanka zapewniała potem, że nie wykonała wulgarnego gestu, a jedynie przesuwała "energicznie dwukrotnie palcem pod okiem, bo była zdenerwowana". Lichocka przeprosiła wszystkich, którzy poczuli się urażeni i stwierdziła, że zostali oni wprowadzeni w błąd.

O zrzeczenie się przez Budkę immunitetu oraz sytuację na sali sejmowej pytani byli podczas późniejszego briefingu prasowego politycy PiS. Rzecznik tej partii Radosław Fogiel ocenił, że to dobrze, że Borys Budka "finalnie tego immunitetu się zrzekł". "Ale mieliśmy bardzo dobry przykład tego, dlaczego często mówi się - choć tę nazwę wymyślił Grzegorz Schetyna - o opozycji +totalnej+, dlaczego wielu Polaków nie najlepiej postrzega pracę Sejmu. (...) Mieliśmy do czynienia z tym, jak na dłoni, w jaki sposób opozycja widzi debatę parlamentarną i w jaki sposób działa" - wskazywał rzecznik PiS.

"Bo debatę na temat immunitetu, gdzie powtarzam, poseł Budka postawił się tego immunitetu zrzec, opozycja, PO przede wszystkim, postanowiła zamienić w happening, awanturę, festiwal obrażania osób o innych poglądach politycznych. Mówimy głośne +nie+ takim zachowaniom" - powiedział Fogiel. Jak wskazywał, sala plenarna parlamentu "powinna być miejscem debaty, a nie tanich happeningów, popisów chamstwa i działań, które nie licują z godnością parlamentu".

Foglowi wtórowała wicerzeczniczka PiS Urszula Rusecka, która przekonywała, że należy "przywrócić powagę parlamentowi". "Jeszcze raz podkreślam - ważne tematy dla nas do rozwiązania dla Polski, dla Polaków, a nie taki teatrzyk, który nam w zasadzie od 2016 roku w parlamencie organizuje opozycja" - powiedziała Rusecka.

W lutym 2021 r. Lichocka złożyła wniosek do sejmowej komisji regulaminowej o uchylenie immunitetu Budce. Pełnomocnik Lichockiej mec. Andrzej Lew-Mirski mówił na wrześniowym posiedzeniu sejmowej komisji regulaminowej, że posłanka będąc wśród osób, które zagłosowały za dofinansowaniem TVP została "potraktowana bardzo brutalną mową nienawiści, bowiem rozpoczęła się wtedy taka kampania prasowo-telewizyjno-billboardowa, w której próbowano przekonywać społeczeństwo", że poprzez to głosowanie "odebrała osobom chorym na raka i osobom, które cierpią z tytułu niezawinionych przez nikogo chorób, 2 mld zł, które można było przeznaczyć na inne godniejsze cele". Dodał, że "na ulicach Warszawy pojawiły się billboardy, na których pani poseł Lichocka była od czci i wiary odsądzana". Mecenas dodał, że "cała ta kampania była pełna kłamstwa".

Mec. Lew-Mirski stwierdził też, że Budka, który w 2020 r. sprawował funkcję przewodniczącego PO, "stymulował właśnie te kampanie i działania". "Wiadomo, że bez szefa partii nic się tak naprawdę w przestrzeni publicznej nie dzieje. Sam pan poseł Budka występował publicznie i okazywał swoje, delikatnie mówiąc, niezadowolenie wobec tego, co działo się w ramach zwykłej procedury sejmowej, a mianowicie przeznaczenia pieniędzy na określone cele" - powiedział.

Lichocka skierowała już w tej sprawie do sądu prywatny akt oskarżenia wobec szefa klubu KO ws. o zniesławienia. Proces w tej sprawie może jednak ruszyć dopiero po uchyleniu posłowi immunitetu.

Budka odpowiadając na zarzuty Lichockiej w czwartek w Sejmie stwierdził, że to nie jest sprawa o uchylenie jego immunitetu, bo - jak dodał - on sobie w sądzie poradzi. "To jest sprawa tego jak władza w sposób absolutnie bezkarny może odnosić się do swoich obywateli. (...) W geście waszego triumfu pani poseł Lichocka pokazała w naszą stronę ten nieprzyzwoity gest. Później broniła się, mówiła, że oko poprawiała" - mówił Budka do posłów PiS.

Sejm lub Senat wyraża zgodę na pociągnięcie posła lub senatora do odpowiedzialności karnej w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów ustawowej liczby posłów lub senatorów. Nieuzyskanie wymaganej większości głosów oznacza podjęcie uchwały o niewyrażeniu zgody na pociągnięcie posła lub senatora do odpowiedzialności karnej.