Rzecznik PiS: obecność Jarosława Kaczyńskiego w rządzie wzmocni Radę Ministrów

Obecność prezesa Jarosława Kaczyńskiego w rządzie ma na celu wzmocnienie Rady Ministrów i koordynację działań związanych ze zbliżającą się kampanią wyborczą - ocenił w rozmowie z PAP rzecznik PiS Rafał Bochenek.

W środę w południe prezydent Andrzej Duda dokonał zmian w składzie Rady Ministrów i powołał Jarosława Kaczyńskiego na wiceprezesa Rady Ministrów.

Wcześniej z funkcji wicepremierów prezydent odwołał szefa MON Mariusza Błaszczaka, ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego, Henryka Kowalczyka i ministra aktywów państwowych Jacek Sasin. Jednocześnie powołał ich odpowiednio na stanowiska: ministra obrony narodowej, ministra kultury i dziedzictwa narodowego, ministra członka Rady Ministrów oraz ministra aktywów państwowych.

W rozmowie z PAP Rafał Bochenek podkreślił, że "obecność prezesa Jarosława Kaczyńskiego w rządzie ma na celu wzmocnienie Rady Ministrów i koordynację działań związanych ze zbliżającą się kampanią wyborczą". "Pozwoli to także na uporządkowanie pewnych spraw i przygotowanie naszego obozu politycznego do kolejnej kadencji, po - wszyscy w to mocno wierzymy - wygranych wyborach parlamentarnych" - dodał.

Środowa nominacja to powrót Jarosława Kaczyńskiego do rządu po tym, jak w czerwcu 2022 r. zrezygnował z pełnienia funkcji wicepremiera i kierującego komitetem ds. bezpieczeństwa. Pracami komitetu Jarosław Kaczyński kierował od października 2020 r.