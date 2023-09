Rzecznik PiS: od poniedziałku będziemy pokazywali kolejne punkty naszego programu; całość - w sobotę w Końskich

Od poniedziałku codziennie będziemy pokazywali kolejne punkty naszego programu, a w sobotę w Końskich odbędzie się całościowa prezentacja programu PiS - przekazał PAP rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński poinformował w niedzielę w Kielcach, że od poniedziałku jego formacja rozpocznie prezentowanie swojego programu wyborczego. "Od jutra prezentujemy program PiS, a dokładnie jego ważne punkty. Program, jak to zwykle u nas, obejmuje ogromny zakres spraw, niekiedy nawet dość szczegółowych. Taka jest tradycja naszej partii. Ale są punkty, które warto przedstawić i pokazać, ponieważ są bardzo istotne" - powiedział.

Jego zdaniem każdy z punktów programowych PiS powinien być sprawą, "o której dyskutują Polacy i która będzie dla nich ważna".

Do zapowiedzi prezesa PiS w rozmowie z PAP odniósł się rzecznik partii Rafał Bochenek. "Jako Prawo i Sprawiedliwość zawsze dużą wagę przywiązujemy do programu wyborczego, który stanowi podstawę naszego działania w danej kadencji" - podkreślił. "Na przestrzeni ostatnich 8 lat udowodniliśmy, że nie tylko słuchamy Polaków, ale także dotrzymujemy danego słowa i spełniamy swoje obietnice wyborcze" - dodał. "Program wyborczy ma znaczenie i to nas odróżnia od całej opozycji" - zaznaczył.

Rzecznik przypomniał, że trzy propozycje programowe wypracowane na "Ulu Programowym" zostały już wdrożone, a są to: darmowe leki dla dzieci, młodzieży i seniorów, 800+ oraz darmowe państwowe autostrady.

"W związku ze sfinalizowaniem prac nad programem PiS od poniedziałku, codziennie, aż do piątku - zgodnie z zapowiedzią naszego lidera, pana premiera Jarosława Kaczyńskiego - będziemy prezentowali kolejne, najważniejsze punkty programowe na następną kadencję" - przekazał Bochenek.

"Po wielomiesięcznych konsultacjach i trasie programowej, przygotowaliśmy rozwiązania, które mają być odpowiedzią na wyzwania, jakie stawiają przed nami Polacy. My chcemy mierzyć się z realnymi problemami naszych obywateli i je skutecznie rozwiązywać" - dodał. "W sobotę 9 września, w Końskich odbędzie się całościowa prezentacja programu PiS" - poinformował rzecznik.

Wybory parlamentarne odbędą się 15 października; Polacy wybiorą na czteroletnią kadencję 460 posłów i 100 senatorów.

Referendum to święto demokracji czy propaganda PiS? Zrobiliśmy na ten temat debatę. Zobaczcie

Programy socjalne – rozdawnictwo czy obowiązek? Zobacz naszą debatę

Czy Polaków czeka droga zima? Mamy na ten temat debatę. Zobaczcie