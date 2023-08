Rzecznik PiS powiedział, co da Polakom referendum

Wielu polityków opozycji boi się głosu Polaków. Październikowe referendum jest możliwością dla Polaków do tego, by wyrazili swoje zdanie i zablokowali ewentualne negatywne decyzje rządu, które nie byłyby zgodne z ich oczekiwaniami - podkreślił rzecznik PiS Rafał Bochenek.

Rzecznik PiS pytany był na czwartkowej konferencji o nawoływanie opozycji do bojkotu referendum zaplanowanego na 15 października.

"To jest działanie antydemokratyczne. Oni boją się głosu Polaków, boją się oddać decyzje w ręce Polaków, bo doskonale wiemy jakie jest nastawienie polityków opozycji - oni będą podejmowali takie decyzje, będą wyprzedawali polski majątek" - stwierdził.

Dodał, że polityce opozycji wspominają o układaniu się z UE, jeśli chodzi o kwestie paktu migracyjnego. "Oznacza to, że należy tych migrantów do Polski przyjmować" - powiedział i dodał, że wielu polityków opozycji poparło w Parlamencie Europejskim przymus nielegalnej migracji.

"Oni boją się głosu Polaków, bo wiedzą że Polacy mają odmienne zdanie w tej sprawie" - wskazał. "To referendum jest właśnie możliwością dla Polaków do tego, by wyrazić swoje zdanie i zablokować ewentualne negatywne decyzje rządu, które nie byłyby zgodne z ich oczekiwaniami" - podkreślił.