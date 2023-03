Rzecznik PiS: program PO sprowadza się do uderzenia w wolność Polaków

Program PO wykuwał się na zagranicznych konferencjach, m.in. organizacji C40; sprowadza się do uderzenia w wolność Polaków, w prawo do nieskrępowanego wyboru, co jeść, jak podróżować - powiedział rzecznik PiS Rafał Bochenek. Zapowiedział akcję informacyjną PiS na temat "rzeczywistego programu PO".

"Jeśli prześledzimy aktywność czołowych polityków PO, to co mówią liderzy PO, jakie plany snują na przyszłość, to okazuje się, że program ten wykuwa się bardzo często na zagranicznych konferencjach, choćby tych, w których uczestniczy prezydent Warszawy pan Rafał Trzaskowski" - powiedział w piątek na konferencji prasowej w Warszawie rzecznik PiS.

Według Bochenka, Trzaskowski "w ramach współpracy z organizacją C40 ("C40 Cities" to organizacja działająca na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu - PAP), objeżdża świat, ostatnio był między innymi w Argentynie i na tej konferencji snuł plany a propos realizacji celów, priorytetów tejże właśnie organizacji w Warszawie, a później w Polsce".

Bochenek przekazał, że PiS rozpoczyna "ogólnopolską akcję informacyjną na temat rzeczywistego programu PO", który "już de facto jest przygotowany, wypracowany, który wykuł się na zagranicznych konferencjach".

"(Program ten) sprowadza się do uderzenia w wolność Polaków, w codzienność Polaków, ich tradycje, normalne życie, przede wszystkim prawo do wolnego, nieskrępowanego wyboru, jak żyć, co jeść, jak podróżować, czym podróżować" - oświadczył.

Autorzy: Sylwia Dąbkowska-Pożyczka, Grzegorz Bruszewski

