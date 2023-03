Rzecznik PiS: program PO sprowadza się do uderzenia w wolność Polaków (aktualizacja)

Program PO wykuwał się na zagranicznych konferencjach, m.in. organizacji C40; sprowadza się do uderzenia w wolność Polaków, w prawo do nieskrępowanego wyboru, co jeść, jak podróżować - powiedział rzecznik PiS Rafał Bochenek. Zapowiedział akcję informacyjną PiS na temat "rzeczywistego programu PO".

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Podczas piątkowej konferencji przed warszawskim ratuszu Rafał Bochenek poinformował, że PiS rozpoczyna "ogólnopolską akcję informacyjną na temat rzeczywistego programu PO", który "już de facto jest przygotowany, wypracowany, który wykuł się na zagranicznych konferencjach". "(Program ten) sprowadza się do uderzenia w wolność Polaków, w codzienność Polaków, ich tradycje, normalne życie, przede wszystkim prawo do wolnego, nieskrępowanego wyboru, jak żyć, co jeść, jak podróżować, czym podróżować" - oświadczył.

W ramach akcji informacyjnej pod stołecznym ratuszem zostały zaparkowane trzy auta z billboardami, na których były zdjęcia prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego oraz hasło: "Chcą decydować o nasze wolności?". Na plakatach były też wymienione cele progresywne i ambitne z raportu z 2019 r. organizacji C40 działającej na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu, a które dotyczą m.in. ograniczenia transportu lotniczego czy samochodowego.

Według Bochenka, Trzaskowski "w ramach współpracy z organizacją C40 objeżdża świat, ostatnio był między innymi w Argentynie i na tej konferencji snuł plany a propos realizacji celów, priorytetów tejże właśnie organizacji w Warszawie, a później w Polsce".

"Jeśli prześledzimy aktywność czołowych polityków PO, to co mówią liderzy PO, jakie plany snują na przyszłość, to okazuje się, że program ten wykuwa się bardzo często na zagranicznych konferencjach, choćby tych, w których uczestniczy prezydent Warszawy pan Rafał Trzaskowski" - powiedział rzecznik PiS.

Zdaniem posła PiS Daniela Milewskiego, liderowi PO Donaldowi Tuskowi i prezydentowi Warszawy Rafałowi Trzaskowskiemu "marzy się w Polsce lewicowa rewolucja ideologiczna". "Wierzymy w to, że ten komunizm Trzaskowskiego w Polsce nie przejdzie" - mówił.

"Świat oszalał i to szaleństwo promuje Rafał Trzaskowski i w tym szaleństwie wspiera ograniczanie wolności" - wskazywał Milewski i oceniał, że to jest "prawdziwy program PO".

W ocenie posła PiS Bartosza Kownackiego, "to, co planują politycy Lewicy, Platformy Obywatelskiej to tak naprawdę dyktatura XXI wieku, to nowy totalitaryzm, nowa inżynieria społeczna, która ma stworzyć dwie grupy ludzi: tę uprzywilejowaną - bogatą, latającą odrzutowcami, by kupić sobie ubrania u najlepszych projektantów mody w Mediolanie czy w Paryżu, takich, którzy wieczorami jedzą najlepsze sztuki mięsa posypywane płatkami złota i całą resztę społeczeństwa, która ma siedzieć w domu i w najlepszym wypadku pójść do pracy w mundurku i wcinać robaki z trawą".

Bochenek podsumowując konferencje podkreślał, że "Polacy powinni wiedzieć, jaki jest rzeczywisty program Platformy Obywatelskiej".

C40 zostało powołane w 2005 r. przez burmistrzów 18 największych miast - w tym Warszawy - by przeciwdziałać kryzysowi klimatycznemu. W 2021 r. ponad 1000 lokalnych samorządów dołączyło do inicjatywy C40 ograniczenia wzrostu średniej globalnej temperatury. Do stowarzyszenia należy 97 miast, w tym Amsterdam, Ateny, Barcelona, Berlin, Kopenhaga, Lizbona, Londyn, Paryż, Rzym, Sztokholm, Tel Awiw, Chicago, Los Angeles, Miami, Montreal, Nowy Jork, Waszyngton, Johannesburg, Nairobi, Pekin, Hongkong, Bangkok Seul Tokio i Melbourne.

Raport przygotowany dla organizacji został opublikowany w 2019 r. Zawarto w nim propozycje działań, które mogłyby pomóc w ograniczeniu globalnego wzrostu średniej temperatury do poziomu 1,5 stopnia Celsjusza - wskazywanego jako cel tzw. porozumienia paryskiego ONZ zawartego w 2015 r. Głównym środkiem ograniczenia wzrostu średnich temperatur ma być redukcja emisji gazów cieplarnianych. Działania uwzględnione w raporcie C40 to m.in. ograniczenie wykorzystania dóbr konsumpcyjnych, których produkcja i dystrybucja szczególnie przyczynia się do wzrostu globalnych emisji - jak np. produkcja mięsa czy transport lotniczy.