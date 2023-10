Rzecznik PiS: przymus relokacji migrantów to niszczenie tej rzeczywistości, którą mamy w Polsce

Przymus relokacji migrantów to niszczenie tej rzeczywistości, którą mamy w Polsce - mówił w czwartek w TVP Info rzecznik PiS Rafał Bochenek o debacie w Parlamencie Europejskim o pakcie ws. azylu i migracji.

Rafał Bochenek został zapytany w TVP Info o środową debatę w Parlamencie Europejskim o "potrzebie szybkiego przyjęcia pakietu w sprawie azylu i migracji". "To jest jedna wielka hipokryzja i obłuda" - ocenił rzecznik i podkreślił, że o debatę wnioskowała Europejska Partia Ludowa, do której należy PO i PSL. "I to ta partia wnioskowała o przyspieszenie prac nad paktem migracyjnym, który prowadzi do de facto przymusowej relokacji migrantów, którzy w setkach tysięcy napływają każdego roku do wybrzeży Europy" - zaznaczył.

"Przysłuchując się dyskusji, która miała miejsce przed naszym programem, zauważyłem jedną rzecz - to awanturnictwo, ten chaos, ta agresja polityków Platformy Obywatelskiej i PSL-u chce przysłonić realny problem, bo prawdziwą aferę mamy dzisiaj w Parlamencie Europejski. To tam jest gigantyczna afera i dokonuje się gigantyczne oszustwo na skalę europejską, jeżeli chodzi o przymus relokacyjny" - mówił rzecznik i wskazał, że dzieje się to pod hasłami solidarności, o czym mówią politycy opozycji.

Jak dodał, przymus relokacji jest podważeniem bezpieczeństwa. "To jest niszczenie tej rzeczywistości, którą mamy w Polsce" - zaznaczył Bochenek. "Chcemy, żeby w Polsce żyło się normalnie, żeby ludzie byli bezpieczni, żeby mieli godne warunki pracy, płacy i to robimy od wielu lat, żeby każdy mógł założyć swoją firmę, prowadzić działalność, rozwijać skrzydła, a to, co dzisiaj oferuje nam polityka Platformy Obywatelskiej, PSL-u i to, co proponują w swoich programach, widzimy jak się zachowują - to jest wielka awantura, chaos, brak porozumienia i destabilizacja państwa polskiego" - dodał.

W Parlamencie Europejskim odbyła się w środę debata o "potrzebie szybkiego przyjęcia pakietu w sprawie azylu i migracji".

"Trzeba natychmiast wprowadzić wspólny europejski system azylowo-migracyjny" - naciskał wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Margaritis Schinas, a Manfred Weber, szef największej frakcji w Parlamencie Europejskim - EPL do tzw. paktu migracyjnego. "Potrzebujemy mechanizmów solidarnościowych dotyczących rozdzielania migrantów. Potrzebujemy skończyć z zakłamaniem w UE. To jest moment prawdy. Potrzebujemy europejskiego rozwiązania. (...) To jest kwestia historyczna. To prawdopodobnie najważniejsza reforma tej kadencji. Powinniśmy ten temat zamknąć w tej kadencji. Jeśli się to nie uda, to otworzymy furtkę dla populistów i radykałów" - stwierdził Weber.