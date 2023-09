Rzecznik PiS: S. Cenckiewicz gwarantuje, że komisja doprowadzi do wszechstronnego wyjaśnienia wpływów rosyjskich w Polsce

Prof. Sławomir Cenckiewicz to mocna postać, która gwarantuje, że komisja doprowadzi do wszechstronnego i obiektywnego wyjaśnienia wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo Polski - uważa rzecznik PiS Rafał Bochenek. W poniedziałek poinformowano, że Cenckiewicz został szefem komisji ds. badania wpływów rosyjskich.

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek wręczyła w poniedziałek akty powołania członkom Państwowej Komisji ds. badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne RP w latach 2007-2022. Przewodniczącym komisji został wybrany dyrektor Wojskowego Biura Historycznego Sławomir Cenckiewicz.

Rzecznik PiS Rafał Bochenek, pytany o szefa komisji, podkreślił, że Cenckiewicz "to mocna postać, która gwarantuje to, iż ta komisja będzie pracowała rzetelnie, będzie pracowała dobrze i doprowadzi do wszechstronnego, obiektywnego wyjaśnienia okoliczności wpływu rosyjskiego na bezpieczeństwo wewnętrzne Polski".

Bochenek podkreślił jednocześnie, że nie chce wskazywać, kto pierwszy powinien pojawić się przed komisją. "To rola komisji. To oni będą gromadzili w najbliższych dniach i tygodniach materiały, a potem w oparciu o te materiały będą wzywali kolejne osoby, które będą musiały się stawić przed jej oblicze" - wskazał.

Polityk PiS podkreślił że jego formacja od początku opowiadała się za tym, by taka komisja powstała. "Przez wiele tygodni sam (szef PO) Donald Tusk nawoływał do powstania tego typu komisji i, jak się okazało, że powstała taka ustawa, która umożliwia jej powołanie, nagle się z tego wycofał. Być może ma coś na sumieniu" - stwierdził Bochenek.

"Ale to oczywiście sprawa Donalda Tuska i komisji, która będzie badała te ostatnie kilkanaście lat bardzo szczegółowo, drobiazgowo, biorąc pod uwagę osoby, które zasiadają w jej składzie, bo są to osoby, które mają wielką wiedzę historyczną, znają się na służbach i wiedzą, jak pracują służby m.in. Rosji" - wskazywał.

"Dla nas sprawa wyjaśniania wpływów agentury rosyjskiej na życie polityczne w Polsce, jak również na bezpieczeństwo wewnętrzne, była bardzo ważna" - zaznaczył Bochenek.

30 sierpnia, na ostatnim posiedzeniu zaplanowanym w tej kadencji, Sejm powołał 9 członków komisji ds. wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne RP w latach 2007-2022. Wszyscy zostali zgłoszeni przez PiS, opozycja nie przedstawiła swoich kandydatów i nie wzięła udziału w głosowaniu.

Na członków komisji zostali powołani: dyrektor Wojskowego Biura Historycznego Sławomir Cenckiewicz, doradca prezydenta prof. Andrzej Zybertowicz, przewodniczący Rady ds. Bezpieczeństwa i Obronności przy prezydencie RP prof. Przemysław Żurawski vel Grajewski oraz Łukasz Cięgotura, Michał Wojnowski, Józef Brynkus, Marek Szymaniak, Arkadiusz Puławski i Andrzej Kowalski.

31 maja br. weszła w życie - powstała z inicjatywy PiS - ustawa o powołaniu komisji ds. badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne RP w latach 2007 - 2022, którą prezydent podpisał kilka dni wcześniej, zapowiadając jednocześnie skierowanie jej do Trybunału Konstytucyjnego. 2 czerwca Andrzej Duda złożył w Sejmie projekt nowelizacji tej ustawy. Uchwalono ją 16 czerwca, a 28 czerwca posłowie odrzucili sprzeciw Senatu do tej noweli. Prezydent podpisał nowelizację 31 lipca. W sierpniu weszła ona w życie.