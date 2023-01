Rzecznik PiS: siła Zjednoczonej Prawicy tkwi w jedności

Siła Zjednoczonej Prawicy tkwi w jedności i wierzę, że cały czas będziemy razem pracowali - mówił w piątek rzecznik PiS Rafał Bochenek odnosząc się do Solidarnej Polski. Możemy mieć różne spojrzenia na pewne sprawy, ale najważniejsze jest to, że w tych kluczowych się zgadzamy" - pokreślił.

W piątek podczas konferencji prasowej w Warszawie Bochenek był pytany, czy PiS pójdzie do wyborów razem z Solidarną Polską i co, jeśli SP podejmie decyzję o samodzielnym starcie.

"Zawsze podkreślam, że siła Zjednoczonej Prawicy tkwi w jedności i wierzę, że cały czas będziemy razem pracowali" - odpowiedział rzecznik PiS.

"To, że czasami pojawia się dyskusja w pewnych obszarach, to zawsze oczywiście ona jest kształcąca. Wiele się też uczymy o sobie, bo wszyscy doskonale wiemy, że będąc w dwóch różnych ugrupowaniach możemy mieć różne spojrzenia na pewne sprawy. Ale najważniejsze jest to, że w tych kluczowych sprawach się zgadzamy i na przestrzeni ostatnich siedmiu lat udało nam się przeprowadzić szereg bardzo ważnych reform, dobrych rozwiązań dla naszych obywateli" - stwierdził rzecznik PiS.

Proszony o komentarz do doniesień, że prawdopodobnie nie będzie wspólnej listy opozycji, Bochenek ocenił, że jeżeli chodzi o opozycję, to wszystko jest "bardzo chimeryczne". "Ponieważ raz mówią, że pójdą razem, innym razem, że nie. Jeszcze kolejnego dnia, kiedy się obudzimy, okazuje się, że się kłócą. Innego dnia się znowu godzą, spotykają na wspólnych spotkaniach" - wskazał.

"Wszystko widać, jak na dłoni, jak ta nasza dzisiejsza opozycja jest rozchwiana, bez żadnego programu, bez żadnej spójnej wizji, jeżeli chodzi o to, co chcą zrobić dla naszych rodaków i zajmują się sami sobą" - podkreślił rzecznik PiS.