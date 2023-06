Rzecznik PiS: środki unijne płynęły do Polski także za czasów PO-PSL, ale chyba do kieszeni

Ciekawe, że środki unijne płynęły do Polski także za czasów PO-PSL, ale chyba do kieszeni albo gdzieś je zakopywaliście, bo pieniędzy na tunel w Świnoujściu przez lata nie było - ocenił we wtorek na Twitterze rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek.

Rzecznik PiS odniósł się do tweeta posła Koalicji Obywatelskiej Arkadiusza Marchewki dotyczącego piątkowego otwarcia tunelu w Świnoujściu.

Dodał, że "dopiero decyzje i uczciwa polityka rządu Prawa i Sprawiedliwości sprawiły, że tunel stał się rzeczywistością".

Uroczystość otwarcia tunelu pod Świną odbędzie się w piątek, 30 czerwca. Droga połączy wyspy Wolin oraz Uznam. Poseł KO zarzucił rządowi PiS, że na tę inwestycję nie przeznaczył żadnych środków z budżetu państwa.

"Tunel w 85 proc. sfinansowała Unia Europejska. Pozostałe 15 proc. dołożyło Miasto Świnoujście. Rząd PiS z budżetu państwa przeznaczył na tę inwestycję 0 zł. Na co dzień nazywają Unię wyimaginowaną wspólnotą, ale kiedy dzięki niej dzieje się coś dobrego, to udają, że to ich sukces. Nie dajcie się na to nabrać" - napisał Marchewka.

Droga między wyspami Wolin i Uznam będzie mieć długość ok. 3,2 km. Część wydrążona maszyną TBM ma 1484 m. Przeprawa pod Świną połączy wyspę Wolin z wyspą Uznam, na której znajdują się centrum administracyjno-usługowe i dzielnica nadmorska, a tym samym zakończy problemy komunikacyjne mieszkańców Świnoujścia i turystów. Aby przedostać się na wyspę Uznam należy obecnie skorzystać z przeprawy promowej, co często wiąże się z długim oczekiwaniem.

Inwestorem jest Świnoujście, a inwestorem zastępczym - szczeciński oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Wykonawcą jest konsorcjum firm PORR/Gülermak. Koszt budowy to ponad 900 mln zł, z czego prawie 775,7 mln zł pochodzi ze środków unijnych. Pozostałą część Świnoujście dokłada z własnego budżetu.