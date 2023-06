Rzecznik PiS: stawialiśmy sobie za cel podnoszenie warunków pracy i płacy; to właśnie się dzieje

Decyzja o podniesieniu płacy minimalnej świadczy o tym, iż dla rządu Prawa i Sprawiedliwości wsparcie dla ludzi pracy stanowi ważny element programu. Zawsze stawialiśmy sobie za cel podnoszenie warunków pracy i płacy dla naszych obywateli i to właśnie się dzieje - powiedział PAP rzecznik PiS Rafał Bochenek.

Rząd przyjął we wtorek propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki godzinowej, które mają obowiązywać w 2024 r. Zaproponowano, by od stycznia najniższa pensja wynosiła 4242 zł, a od lipca wzrosła do 4300 zł brutto.

"Decyzja o podniesieniu płacy minimalnej świadczy o tym, iż dla rządu Prawa i Sprawiedliwości wsparcie dla ludzi pracy stanowi ważny element programu. Zawsze stawialiśmy sobie za cel podnoszenie warunków pracy i płacy dla naszych obywateli i to właśnie się dzieje" - powiedział PAP rzecznik PiS Rafał Bochenek.

Jak dodał, jest to realizacja zapowiedzi złożonej przez prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego jeszcze w trakcie kampanii parlamentarnej w 2019 roku, w Lublinie. Prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas Konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Lublinie zapowiadał, że na koniec 2020 roku minimalna pensja będzie wynosiła 3000 złotych, a na koniec 2023 roku - 4000 zł.

"Warto przypomnieć, zapowiedzi wówczas krytykowanej przez naszych konkurentów z PO i przedstawianej jako nierealna. Kolejny raz kłamstwem i nachalną propagandą PO i sprzyjające im media dyskredytowały te obietnice, a my wbrew wszystkiemu je dowieźliśmy" - podkreślił polityk PiS.

"Dzisiaj decyzją rządu PiS została zmaterializowana podwyżka płacy minimalnej do ponad 4 tys zł. Kolejny raz udowadniamy, iż dotrzymujemy słowa" - dodał. Bochenek powiedział też, "słowo, obietnice złożone Polakom mają dla polityków PiS olbrzymie znaczenie". "Taką politykę będziemy kontynuowali także w kolejnej kadencji. Będziemy walczyć o zwycięstwo, bo Polacy zasługują na uczciwych polityków" - podsumował rzecznik PiS.