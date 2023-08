Rzecznik PiS: system przymusowej relokacji proponowany przez UE jest dla nas nie do przyjęcia

Problem nielegalnej imigracji powraca i znów staje się wyzwaniem dla całej Unii Europejskiej; system przymusowej relokacji proponowany przez Unię jest dla nas, jako Polaków, nie do przyjęcia - podkreślił w czwartek rzecznik PiS Rafał Bochenek.

Podczas czwartkowej konferencji prasowej rzecznik PiS Rafał Bochenek wskazywał, że "tylko w pierwszym półroczu tego roku do bram Europy napłynęło ponad 130 tys. nielegalnych imigrantów przemycanych tutaj przez różnego rodzaju szajki i grupy przestępcze". Jak zauważył, "to jest najwyższy wskaźnik, najwyższa liczba od 2016 roku".

Według niego to dowód na to, że problem nielegalnej imigracji na nowo powraca i po raz kolejny staje się wyzwaniem dla całej UE. "Dla nas, jako Polaków ten sposób przymusowej relokacji, który jest proponowany przez Unię Europejską, jest nie do przyjęcia" - zaznaczył Bochenek.

Z kolei wiceszefowa klubu PiS Agnieszka Górska wskazywała, że Polska i Polacy są bezpieczni przede wszystkim dlatego, że rządzi PiS. "Od samego początku, kiedy objęliśmy odpowiedzialność za nasze państwo, głównym priorytetem stało się właśnie bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo szeroko rozumiane" - powiedziała Górska.

"Z przerażeniem obserwuję ostatnie lata i wydarzenia, które mają miejsce w Niemczech, we Francji, które są pokłosiem wprowadzania polityki otwartych granic, tzw. polityki multi-kulti" - stwierdziła.

Zaznaczyła też, że kilka lat temu, kiedy - jak mówiła - europejscy biurokraci "gremialnie zapraszali imigrantów do przyjazdu do Unii Europejskiej" chyba nie mieli świadomości, w jak niekorzystny sposób może obrócić się to dla ich krajów. "Po jakimś czasie zauważyli tę niekorzystną tendencję i chcieli skutki tych swoich niekorzystnych decyzji, niekorzystnej polityki migracyjnej przekazać do innych państw, również do Polski".

Jak mówiła, "wówczas w Polsce rządziła Platforma Obywatelska, która powiedziała: my wszystkich imigrantów będziemy przyjmować, niezależnie od wszystkiego, nie pytając Polaków". "Wówczas polskie społeczeństwo wystawiło +czerwoną kartkę+ PO i powiedziało: +dość waszych niedobrych rządów dla naszej Polski+" - mówiła Górska.

Dodała, że rząd PiS tę niekorzystną politykę zatrzymał. "My wówczas rozpoczęliśmy kurs na bezpieczeństwo Polski i ten kurs musimy dzisiaj w dalszym ciągu utrzymać, (...) bo nie chcemy rozbojów, nie chcemy gwałtów w Polsce, tak jak to ma miejsce w Niemczech. Nie chcemy destabilizacji, nie chcemy chaosu, jak to ma miejsce we Francji. Dlatego my, Polki, my matki idziemy na referendum" - podkreśliła Górska.

Wiceminister rodziny i pełnomocnik rządu ds. polityki demograficznej Barbara Socha zaznaczyła, że PiS chce, żeby Polska była idealnym miejscem do życia dla rodzin i dla wszystkich Polaków. "Bezpieczeństwo jest absolutnie podstawową wartością. Podstawą, na której budujemy wszystkie inne wartości. Bez bezpieczeństwa nie ma mowy o dobrej przyszłości dla Polaków" - powiedziała.

Jak mówiła, "jest jeden bardzo podstawowy sposób na to, aby zapobiec temu dyktatowi brukselskiemu, to jest udział w referendum". "Dlatego, niezależnie od tego, jakie mamy poglądy, o czym marzymy, jakie mamy plany na przyszłość i co robimy w życiu, najważniejsze jest, by wziąć udział w referendum tak, aby ono było wiążące" - powiedziała Socha.