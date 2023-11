Rzecznik PiS: szefem klubu wybrany M. Błaszczak, Elżbieta Witek kandydatką PiS na marszałka Sejmu

Klub PiS zdecydował, że szefem klubu zostanie Mariusz Błaszczak, kandydatem na marszałka Sejmu będzie Elżbieta Witek, kandydatem na marszałka Senatu Marek Pęk - poinformował rzecznik partii Rafał Bochenek.

Przed inauguracyjnym posiedzeniem Sejmu X kadencji zebrał się klub Prawa i Sprawiedliwości. Po zakończeniu zebrania Rafał Bochenek poinformował, że zdecydowano na nim o wyborze nowych władz. "Przewodniczącym klubu Prawa i Sprawiedliwości został wybrany pan minister, pan premier Mariusz Błaszczak" - poowiedział. Reszta prezydium zostanie wybrane jeszcze w poniedziałek.

"Jako Klub Prawa i Sprawiedliwości będziemy zgłaszali na funkcję marszałka Sejmu panią marszałek Elżbietę Witek" - przekazał. "Naszym kandydatem na marszałka Senatu będzie pan marszałek Marek Pęk" - powiedział.

Dodał, że jeśli Elżbieta Witek nie uzyska większości, to będzie kandydatką na wicemarszałka Sejmu. Zaznaczył, że to samo dotyczy marszałka Marka Pęka.

"Dobrym obyczajem dotychczas było tak, że jeżeli jakieś kluby typowały swoich przedstawicieli do prezydium Sejmu, do prezydium Senatu, wówczas wszystkie w zdecydowanej większości osoby, które zasiadały w tych izbach popierały te osoby" - przypomniał rzecznik PiS. Zaznaczył, że to jest "element naszej demokracji wypracowany na przestrzeni ostatnich lat".

Pytany, czy jest alternatywa dla kandydatury Elżbiety Witek, rzecznik powiedział: "nie rozważamy na ten moment żadnych innych scenariuszy - przedstawiamy naszą kandydatkę. Naszą kandydatką jest pani marszałek Elżbieta Witek".

Ocenił, że Elżbieta Witek to osoba, "która ma wielkie doświadczenie, jeśli chodzi pracę państwową". Przypomniał, że była marszałkiem Sejmu minionej kadencji, "pracowała również w rządzie". "Jest szanowana w naszym środowisku politycznym, ale nie tylko, również szerzej - w szerokich grupach społecznych" - podkreślił.

Dodał, że "za granicą ma również bardzo mocną pozycję".

Rzecznik PiS, pytany o budowanie większości parlamentarnej, odpowiedział, że to misja premiera Mateusza Morawieckiego.

"My zdajemy sobie sprawę z tego, że to nie jest łatwe zadanie, ale tej misji pan premier się będzie podejmował po tym, jak otrzyma akt desygnacji przez pana prezydenta Andrzeja Dudę" - mówił.

Podkreślił, że zgodnie ze zwyczajem konstytucyjnym, ugrupowanie zwycięskie ma szansę podjęcia próby sformułowania większości sejmowej. "A zwycięskim ugrupowaniem jest PiS" - dodał.

PiS w wyborach do Sejmu zdobyło 194 mandaty, KO - 157; Trzecia Droga - 65; Nowa Lewica - 26; Konfederacja - 18.

W poniedziałek o godzinie 12 rozpoczęło się inauguracyjne posiedzenie Sejmu X kadencji. Otworzył je marszałek senior Marek Sawicki (PSL) powołany przez prezydenta na tę funkcję. Podczas posiedzenia nowi posłowie złożą ślubowanie, wybrany zostanie marszałek Izby i wicemarszałkowie. W posiedzeniu bierze udział prezydent Andrzej Duda, który wygłosi orędzie; premier Mateusz Morawiecki złoży dymisję rządu.

Kolejnego premiera desygnuje prezydent i powołuje go, wraz z pozostałymi członkami rządu, w ciągu 14 dni od dnia pierwszego posiedzenia Sejmu. W ciągu 14 dni od powołania premier przedstawia Sejmowi program działania rządu wraz z wnioskiem o udzielenie wotum zaufania. Wotum zaufania Sejm uchwala bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.