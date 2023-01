Rzecznik PiS: UE jawiła się jako organizacja transparentna, okazało się, że nią nie jest

Unia Europejska mieniła się jako organizacja najbardziej demokratyczna, transparentna i przejrzysta, a ostatnie zatrzymania w Parlamencie Europejskim pokazują, że tak nie jest - mówił we wtorek dziennikarzom rzecznik PiS Rafał Bochenek.

Rzecznik PiS Rafał Bochenek zorganizował we wtorek w Sejmie konferencję prasową, by nawiązać do sprawy zatrzymań w Parlamencie Europejskim.

"Dzisiejsza sytuacja, z jaką mamy do czynienia w Europarlamencie jest efektem pewnych zdarzeń, które narastały wokół instytucji unijnych, niejasnych powiązań, niejasnych działań lobbystów, również jeśli chodzi o kwestie finansowania poszczególnych parlamentarzystów" - mówił Bochenek.

"Są co do tego liczne wątpliwości, chociażby nasz krajowy europoseł Radosław Sikorski wykazywał 800 tys. euro w swoich oświadczeniach majątkowych za jakieś konsultacje. Dzisiaj to słowo nabiera zupełnie innego znaczenia w kontekście tych zatrzymań, z jakimi mamy do czynienia na forum Parlamentu Europejskiego" - zaznaczył rzecznik PiS.

Dodał, że ma na myśli m.in. zatrzymanie wiceprzewodniczącej PE Evy Kaili.

Przypomniał, że kierujący w Sejmie komisją ds. Unii Europejskiej Kacper Płażyński i Sylwester Tułajew zapowiedzieli, że 25 stycznia br. odbędzie się specjalne posiedzenie tej komisji, na które zostaną zaproszeni przedstawiciele Parlamentu Europejskiego, a także organizacji pozarządowych, takich jak Transparency International.

"Kolejne zatrzymania bulwersują z uwagi na to, że to właśnie Unia Europejska mieniła się organizacją najbardziej demokratyczna, transparentną i przejrzystą. Dzisiaj widzimy dokładnie, że tak nie jest, a zdarzenia z którymi mamy do czynienia w ostatnich dobach i dniach są właśnie tego zaprzeczeniem" - podkreślił Bochenek.

Przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola wszczęła w poniedziałek pilną procedurę uchylenia immunitetu dwóch europosłów na wniosek belgijskich organów sądowych. Sprawa dotyczy skandalu korupcyjnego, w który zamieszana jest m.in. była wiceszefowa PE Eva Kaili.

Przed świętami belgijski sędzia orzekł, że była wiceszefowa Parlamentu Europejskiego Eva Kaili pozostanie w areszcie przez kolejny miesiąc w związku z toczącym się dochodzeniem w sprawie zarzutów korupcyjnych.

13 grudnia Kaili została odwołana z funkcji wiceprzewodniczącej PE. Zarzuty wobec niej i trzech innych osób to korupcja, udział w grupie przestępczej i pranie brudnych pieniędzy. Greczynka, która twierdzi, że jest niewinna, czeka na wyniki dwóch śledztw - w Belgii i Grecji.

Jeśli Kaili zostanie uznana za winną w Grecji, wyrok wydany przez krajowy organ sądowy będzie najprawdopodobniej surowszy niż ten w Belgii, gdzie kary za tego rodzaju przestępstwa są łagodniejsze - od 3 do 5 lat pozbawienia wolności. W ojczystym kraju grozi jej nawet do 15 lat więzienia.

W Grecji Kaili jest m.in. pod lupą urzędu ds. prania brudnych pieniędzy. Śledztwo w jej sprawie ma doprowadzić do ustalenia, czy przywoziła z zagranicy niezadeklarowane środki finansowe i inwestowała je w Grecji, głównie w nieruchomości.

Szefowa PE zapowiedziała również w poniedziałek, że w nadchodzących tygodniach przedstawi swoje zamiary dotyczące reform w PE.