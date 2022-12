Rzecznik PiS: ustawę ws. sędziów pokoju traktujemy priorytetowo; domawiane są jej szczegóły

Ustawę dotyczącą wprowadzenia w Polsce instytucji sędziów pokoju traktujemy priorytetowo; chcemy, by została uchwalona możliwie szybko. Obecnie domawiane są szczegóły rozwiązań zawartych w ustawie - powiedział w poniedziałek rzecznik PiS Rafał Bochenek.

W poniedziałek w Sejmie odbyło się posiedzenie nadzwyczajnej podkomisji do rozpatrzenia przedstawionego m.in. przez prezydenta Andrzeja Dudę projektu ustawy o sądach pokoju.

"Jest stanowisko przyjęte przez aklamację, nikt nie zgłosił sprzeciwu, stanowisko podkomisji, która zajmuje się sędziami pokoju, by kontynuować, zintensyfikować prace nad tą ustawą" - powiedział w poniedziałek wieczorem rzecznik PiS Rafał Bochenek.

"Wiem, że wkrótce, już chyba nawet dziś odbyło się pierwsze takie spotkanie techniczne między Ministerstwem Sprawiedliwości a Kancelarią Prezydenta, by wypracować konsensus, jeśli chodzi o te sporne, wątpliwe elementy w tej ustawie, tak, by prace nad tą ustawą postępowały cały czas do przodu" - podkreślił rzecznik PiS.

Jak zaznaczył, obecnie "domawiane są szczegóły, jeśli chodzi o ostateczny kształt tejże ustawy" oraz jeśli chodzi o to, w jakim zakresie na samym początku będzie ona wdrażana. "Czy to będzie projekt, który będzie dotyczył całej Polski, czy może pilotaż, który będzie realizowany na określonym terytorium, określonej części naszego kraju. To wszystko będzie w tym momencie domawiane" - zaznaczył Bochenek.

"To, co chcę podkreślić, to przede wszystkim to, że jest to ustawa bardzo ważna dla nas, jako PiS. Traktujemy ją priorytetowo i chcemy możliwie szybko uchwalić i wypracować konsensus wokół rozwiązań, które w tej ustawie będą zawarte" - powiedział.

Prace nad rozwiązaniami dotyczącymi sędziów pokoju prowadził zespół pod kierownictwem prof. Piotra Kruszyńskiego, który rozpoczął działalność po rozmowach lidera Kukiz'15 z prezydentem Andrzejem Dudą. Wprowadzenie instytucji sędziów pokoju jest jedną ze sztandarowych propozycji programowych Kukiz'15.

W listopadzie ub.r. prezydent skierował do Sejmu projekt ustawy o sędziach pokoju oraz projekt przepisów wprowadzających do ustawy. Propozycja zakłada utworzenie sądów pokoju jako nowej kategorii w ramach sądownictwa powszechnego. Pierwsze czytanie projektu odbyło się w Sejmie w grudniu ub. roku. Następnie projekt trafił do sejmowej komisji i podkomisji. Podkomisja pod koniec września zakończyła prace nad częścią dotyczącą sędziów pokoju, później jej prace odroczono.

Pod koniec września wiceszef MS Sebastian Kaleta zapowiedział, że zostanie przedstawiony poprawiony projekt reformy sądów powszechnych, poszerzony o komponent sędziów pokoju.

Paweł Kukiz od miesięcy deklarował, że warunkiem dalszego wspólnego głosowania z PiS jest uchwalenie ustawy o sądach pokoju do końca września. Na początku października Kukiz poinformował, że zawiesza wspólne głosowanie z PiS w Sejmie w ramach zawartej w ubiegłym roku umowy między jego formacją a PiS.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński na początku grudnia mówił w radiu Wrocław, że na wprowadzenie instytucji sędziów pokoju nie chce się w tej chwili zgodzić minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. "Bez niego nie mamy większości dla tej sprawy. No, chyba, że ktoś byłby tym zainteresowany z opozycji" - mówił wówczas Kaczyński.