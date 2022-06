Rzecznik PiS uważa, że decyzje szczytu NATO nie będą tak daleko idące, jak tego potrzebuje nasz region

Szczyt NATO w Madrycie jest ważny, choć wiele wskazuje na to, że decyzje, które zostaną tam podjęte nie będą jeszcze tak daleko idące, jak tego potrzebuje nasz region - powiedział we wtorek rzecznik PiS Radosław Fogiel.

We wtorek w Madrycie rozpoczyna się szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego podczas którego NATO ma przyjąć swoją nową Koncepcję Strategiczną, która będzie zawierać cele i zadania organizacji na najbliższą dekadę. Fogiel pytany był na wtorkowej konferencji prasowej o oczekiwania w stosunku do decyzji, jakie mogą tam zapaść.

"To jest ważny szczyt, choć wiele wskazuje na to, z +przedszczytowych+ konsultacji, że decyzje, które będą podjęte - choć liczę, że satysfakcjonujące - nie będą jeszcze tak daleko idące, jak tego potrzebuje nasz region. Niestety NATO jest taką organizacją, gdzie czasami ten proces decyzyjna trwa nieco dłużej" - powiedział Fogiel.

"Oczekujemy oczywiście dyskusji w temacie członkostwa Szwecji, Finlandii (w NATO). Wiemy, że są członkowie Sojuszu, którzy mają co do tego wątpliwości. Liczę, że na tym szczycie ta sprawa zostanie posunięta naprzód" - stwierdził.

Rzecznik PiS poinformował, że są "zapowiedzi Jensa Stoltenberga, dotyczące zwiększenia obecności wojsk NATO na wschodniej flance, w tym w Polsce".

"Liczę, że będzie to znaczące wzmocnienie. Będzie oczywiście mowa o (...) planach ewentualnościowych. Z naszego punktu widzenia istotne jest też to, by sojusznicy mieli jasną wiadomość, że choć dzisiaj mówimy o rosyjskiej agresji na Ukrainę, to Białoruś jest przecież istotnym elementem tej agresji, była elementem działań przygotowawczych. Tym był hybrydowy atak na granice polską, litewską (...) Dzisiejsza Białoruś jest wykorzystywana przez Rosję jako platforma wsparcia czy odwód w postaci państwa zaprzyjaźnionego i NATO musi brać też to pod uwagę w swoich działaniach i decyzjach" - powiedział Fogiel.

Szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego odbywa się z udziałem między innymi prezydenta USA Joe Bidena i prezydenta Andrzeja Dudy. Kluczowymi tematami spotkania w Madrycie będą m.in.: agresja Rosji przeciw Ukrainie, bieżące wsparcie dla Kijowa, konsekwencje radykalnie zmienionej sytuacji bezpieczeństwa w Europie dla Sojuszu Północnoatlantyckiego oraz długoterminowa adaptacja NATO do aktualnych zagrożeń i wyzwań.

Program szczytu przewiduje także spotkania w gronie samych sojuszników, jak również z krajami partnerskimi NATO. W pierwszej części sesji szczytu weźmie udział w formule online prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Odbędzie się również spotkanie z szefami państw i rządów Finlandii, Szwecji, Gruzji, Australii, Korei Południowej, Japonii, Nowej Zelandii oraz z udziałem przewodniczących Rady Europejskiej i Komisji Europejskiej. Dodatkowym kontekstem spotkania członków NATO w Madrycie są trwające rozmowy nt. wniosków o członkostwo w NATO, złożone przez Finlandię i Szwecję. Podczas szczytu poruszone zostaną też tematy rosnącej potęgi Chin, zagrożeń cybernetycznych i terrorystycznych czy wpływie zmian klimatycznych na bezpieczeństwo.