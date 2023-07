Rzecznik PiS: w sobotę ruszamy w Polskę z wakacyjną inicjatywą spotkań z Polkami i Polakami na piknikach

Prawo i Sprawiedliwość rusza w sobotę w Polskę z wakacyjną inicjatywą spotkań z Polkami i Polakami na piknikach. To nieco luźniejsza formuła, możliwość rozmów i dyskusji niekoniecznie w świetle kamer o oczekiwaniach naszych obywateli na przyszłość - powiedział PAP rzecznik PiS Rafał Bochenek.

"Prawo i Sprawiedliwość rusza dzisiaj w Polskę z wakacyjną inicjatywą spotkań z Polkami i Polakami na piknikach. Nieco luźniejsza formuła, możliwość rozmów i dyskusji niekoniecznie w świetle kamer o oczekiwaniach naszych obywateli na przyszłość" - podkreślił Bochenek.

Zaznaczył, że w sobotę całą akcję zainauguruje osobiście lider partii Jarosław Kaczyński, który uda się do Pułtuska na pierwsze takie plenerowe spotkanie z mieszkańcami, a towarzyszyć mu będą najważniejsi politycy Prawa i Sprawiedliwości i obozu Zjednoczonej Prawicy.

Bochenek zwrócił uwagę, że "to wydarzenie w Pułtusku jest symbolicznym rozpoczęciem akcji, w ramach której czołowi politycy Zjednoczonej Prawicy będą w kolejne weekendy uczestniczyć w różnego rodzaju festynach, piknikach i wydarzeniach na otwartej przestrzeni w całej Polsce.

"Już tradycją stało się, że nasze założenia programowe wykuwają się na bazie rozmów i debat z Polakami. Dlatego ta akcja jest swoistą kontynuacją działań podjętych w ramach trasy Przyszłość to Polska i Ula Programowego. Hasło, jakie będzie nam przyświecało podczas tych spotkań, to: +Z miłości do Polski+" - przekazał Bochenek.

Jak dodał, "wszystko, co robimy, jako obóz Zjednoczonej Prawicy, jest ukierunkowane na wzmacnianie i budowanie potencjału naszego społeczeństwa i naszej Ojczyzny". "Dlatego tak ważne dla nas jest to, aby program PiS jak najlepiej odzwierciedlał oczekiwania społeczne i dawał szansę dobrej perspektywy na przyszłość dla wszystkich obywateli" - zaznaczył rzecznik partii rządzącej.

W sobotę po południu w Domu Polonii w Pułtusku (Mazowieckie) odbędzie się Piknik Rodzinny z udziałem prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego oraz liderów Prawa i Sprawiedliwości.