Rzecznik PiS: wierzę, że będziemy mieć większość w Sejmie dla ustawy budżetowej

Wierzę, że będziemy mieć większość w Sejmie dla ustawy budżetowej. Na pewno wszyscy zagłosujemy "za", zwłaszcza, że także każdy z naszych koalicjantów mógł wpływać na ostateczny kształt projektu - powiedział rzecznik PiS Rafał Bochenek.

We wtorek w Sejmie odbyło się drugie czytanie projektu ustawy budżetowej na 2023 r., podczas debaty zgłoszono poprawki do projektu, więc Sejm zdecydował o ponownym skierowaniu go do Komisji Finansów Publicznych. Według harmonogramu na stronie sejmowej, głosowanie nad projektem ustawy budżetowej ma się odbyć na posiedzeniu w czwartek rano.

Rzecznik PiS Rafał Bochenek pytany był w środę w Programie Pierwszym Polskiego Radia, czy Zjednoczonej Prawicy uda się zebrać większość w Sejmie, by przegłosować ustawę budżetową oraz na uwagę, że nieprzyjęcie ustawy budżetowej może skutkować skróceniem kadencji parlamentu, odparł: "To prawda, rzeczywiście ustawa budżetowa jest bardzo ważną ustawą i te głosowania są niezwykle istotne z punktu widzenia właśnie trwałości parlamentu. Natomiast ja wierzę w to, że tak".

"Zawsze te najważniejsze głosowania jednak były objęte dyscypliną i jednak wszyscy karnie głosowaliśmy, trzymając się oczywiście zasady wzajemnej lojalności wobec siebie. Także myślę, że na pewno wszyscy zagłosujemy za tym budżetem. Zwłaszcza, że on był (...) wypracowywany na posiedzeniu rządu, także każdy z naszych koalicjantów również mógł mieć do niego wgląd, zgłosić swoje poprawki i mieć wpływ na jego ostateczny kształt" - podkreślił rzecznik PiS.

Dopytywany, czy oznacza to, że przyspieszonych wyborów parlamentarnych nie będzie, odparł: "Nie zakładałbym. Myślę, że nie będzie, wszystko odbędzie się w konstytucyjnych terminach".

Projekt ustawy budżetowej zakłada, że w przyszłym roku dochody budżetu państwa wyniosą 604,7 mld zł, a wydatki 672,7 mld zł, co oznacza, że deficyt ma być nie większy niż 68 mld zł.

Deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii UE) założono na poziomie ok. 4,5 proc. PKB, a dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (definicja UE) na poziomie 53,3 proc. PKB. W projekcie przyjęto, że PKB w 2023 r. wzrośnie o 1,7 proc., a średnioroczna inflacja wyniesie 9,8 proc.

12 stycznia 2023 r. Senat ma podjąć uchwałę ws. budżetu, 19 stycznia poprawki Senatu mają być rozpatrzone na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych, a podczas posiedzenia Sejmu w dniach 25-26 stycznia zajmie się nimi izba niższa. Według harmonogramu przekazanie ustawy do podpisu prezydenta ma nastąpić do 30 stycznia przyszłego roku.

Konstytucja mówi o tym, że gdy w ciągu 4 miesięcy od dnia przedłożenia Sejmowi projektu ustawy budżetowej nie zostanie ona przedstawiona prezydentowi do podpisu, prezydent może w ciągu 14 dni zarządzić skrócenie kadencji Sejmu.