Rzecznik PiS: wniosek o odwołanie szefa MON nie ma w Sejmie żadnych szans

Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec wicepremiera, szefa MON Mariusza Błaszczaka nie ma w Sejmie żadnych szans; jest on atakowany, ponieważ obszar bezpieczeństwa, za który odpowiada, jest wielkim wyrzutem sumienia polityków PO - ocenił w piątek rzecznik PiS Rafał Bochenek.

Kluby KO i Lewicy przygotowały wniosek o wotum nieufności wobec szefa MON Mariusza Błaszczaka - poinformowali w piątek szefowie obu klubów Borys Budka i Krzysztof Gawkowski. Zapowiedzieli, że przedstawią go pozostałym ugrupowaniom opozycyjnym, licząc, że ich posłowie podpiszą się pod wnioskiem.

Rzecznik PiS był pytany na piątkowej konferencji prasowej, czy jego zdaniem ten wniosek opozycji ma szanse na przyjęcie przez Sejm. "Oczywiście, że nie ma żadnych szans, będziemy bronić naszego premiera Błaszczaka, który tak naprawdę odbudowuje potencjał polskiej armii i który zawiera bardzo ważne kontrakty z punktu widzenia wzmocnienia bezpieczeństwa państwa polskiego" - powiedział Bochenek.

Dodał, że Błaszczak "jest dzisiaj tak mocno atakowany dlatego, że obszar bezpieczeństwa, którym zarządza, za który odpowiada jest wielkim wyrzutem sumienia polityków Platformy Obywatelskiej, którzy demontowali polską armię, którzy nie potrafi dogadać się z Amerykanami w sprawie budowy tarczy antyrakietowej, zbudowania jakiejkolwiek obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej".

"Polska, można powiedzieć, była bezbronna za czasów PO, a Wojsko Polskie z roku na rok było ograniczane".

Jak mówili w piątek politycy KO i Lewicy, ws. Błaszczaka "miarka się przebrała". "Wczorajsze zachowanie pana ministra Błaszczaka, to w jaki sposób uciekł z posiedzenia komisji (obrony narodowej), na której miał złożyć zgodnie ze swoimi obowiązkami wyjaśnienia dotyczące tego, co działo się w polskiej przestrzeni publicznej i zaniechań ze strony ministra obrony narodowy tylko utwierdziły nas w przekonaniu, że wniosek o wotum nieufności dla ministra obrony narodowej i wicepremiera Mariusza Błaszczaka jest konieczny" - powiedział Budka, nawiązując do sprawy rakiety, która spadła w grudniu pod Bydgoszczą, a której szczątki zostały znalezione w lesie w kwietniu przez przypadkową osobę.

Pod koniec kwietnia minister sprawiedliwości poinformował na Twitterze, że prokuratura wszczęła postępowanie w sprawie szczątków obiektu powietrznego znalezionego w lesie pod Bydgoszczą. MON przekazało, że ok. 15 km od Bydgoszczy, znaleziono szczątki niezidentyfikowanego obiektu wojskowego.

11 maja szef MON oświadczył, że "procedury i mechanizmy reagowania w sprawie obiektu znalezionego pod Bydgoszczą zadziałały prawidłowo do poziomu dowódcy operacyjnego". Zarzucił dowódcy operacyjnemu Rodzajów Sił Zbrojnych gen. Tomaszowi Piotrowskiemu, że nie poinformował jego ani odpowiednich służb o pocisku, który wleciał w polską przestrzeń powietrzną. Według ministra w sprawozdaniu z 16 grudnia, które otrzymał od DORSZ, znalazła się informacja, że tego dnia "nie odnotowano naruszenia ani przekroczenia przestrzeni powietrznej RP, co - jak później się okazało - było nieprawdą". Dodał, że ewentualne decyzje personalne zostaną podjęte po konsultacji z prezydentem.

BBN oświadczyło dzień później, że informacje, którymi dysponuje prezydent, "nie uzasadniają podjęcia decyzji personalnych" dotyczących najwyższej kadry dowódczej Wojska Polskiego, prezydentowi nie przedstawiono też żadnego wniosku w tej sprawie.

Po całej sprawie lider PO Donald Tusk zapowiedział złożenie wniosku o wotum nieufności wobec Błaszczaka.

Zgodnie z konstytucją Sejm może wyrazić ministrowi wotum nieufności. Wniosek może być zgłoszony przez co najmniej 69 posłów. Sejm wyraża wotum nieufności większością głosów ustawowej liczby posłów.