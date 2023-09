Rzecznik PiS: wyręczymy Donalda Tuska i zaprezentujemy rzeczywisty program PO

Wyręczymy przewodniczącego Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska i w piątek na naszych kontach społecznościowych zaprezentujemy rzeczywisty program PO - zapowiedział w TVP Info rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek.

Akcja PiS, w ramach której partia będzie prezentowała w mediach społecznościowych "konkrety Tuska", ma wyprzedzić zaplanowaną na sobotę w Tarnowie konwencję Koalicji Obywatelskiej "100 konkretów na 100 dni".

"Dotarliśmy do programu Platformy Obywatelskiej i od jutra będziemy go prezentować. Wyręczymy Donalda Tuska z tego, co ma się odbyć w sobotę. Uprzedzimy go. Zaprezentujemy Polakom, jaki jest rzeczywisty program Platformy Obywatelskiej" - zapowiedział w czwartek wieczorem Rafał Bochenek.

Dodał, że PiS będzie prezentować kolejne punkty tego "programu" w piątek w mediach społecznościowych, systematycznie przez cały dzień.

"Myślę, że wiele osób będzie zaskoczonych, może nawet trochę rozczarowanych, jeżeli chodzi o to, co Platforma Obywatelska obiecuje, jak stworzyła swój program wyborczy" - powiedział rzecznik PiS.

PiS w czwartek wieczorem zapowiedziało, że w związku z tą akcją do soboty zawiesza ogłaszanie elementów swojego programu. Od poniedziałku do czwartku politycy tej partii przedstawili obietnice dotyczące rewitalizacji osiedli z wielkiej płyty, poprawy żywienia pacjentów w szpitalach, programu "Lokalna półka", czyli obowiązku oferowania w marketach minimum 2/3 owoców, warzyw, produktów mlecznych, mięsa i pieczywa pochodzących od lokalnych dostawców, a także programu finansowania wycieczek dla uczniów "Bon szkolny - poznaj Polskę".

