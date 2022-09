Rzecznik PiS: żadne decyzje dotyczące zmian w rządzie nie zapadły

O tym, kto i czy zasili rząd będzie decydować kierownictwo PiS i pan premier; żadne decyzje dotyczące zmian w rządzie nie zapadły - oświadczył we wtorek rzecznik PiS Radosław Fogiel pytany o medialne spekulacje dotyczące Jacka Kurskiego.

Rzecznik PiS w Radiu Zet został zapytany o nieoficjalne informacje stacji, że były prezes TVP Jacek Kurski miałby wejść do rządu jako minister cyfryzacji. "O tym, kto i czy zasili rząd będzie decydować kierownictwo PiS i pan premier" - oświadczył. "To on dobiera sobie współpracowników" - dodał Fogiel.

"Jeśli będzie coś do +zarzecznikowania+, to obiecuję, że będę o tym informował. Na razie jesteśmy zupełnie w domenie spekulacji" - zaznaczył polityk PiS.

Jak dodał, "w PiS wielu nosi buławy w plecakach, a równocześnie zawsze powtarzamy, że żadna funkcja nie jest dana raz na zawsze".

"Żadne decyzje dotyczące zmian w rządzie, dotyczące składu rządu nie zapadły" - podkreślił.

Fogiel pytany czy wyobraża sobie reaktywację resortu cyfryzacji, zwrócił uwagę, że mimo formalnej likwidacji tego ministerstwa, odpowiedzialność za ten obszar pełni minister Janusz Cieszyński i jest to resort bardzo sprawnie i bardzo efektywnie działający.

Na pytanie, czy i kiedy dojdzie do rekonstrukcji rządu stwierdził, że tematu zmian w rządzie w tym momencie nie ma. Jak zauważył, ten temat jest jak wahadło - regularnie wraca w debacie publicznej. Przyznał, że zawsze mogą zdarzyć się jakieś drobne zmiany w składzie kierownictw resortów, ale to rzecz naturalna. Ale "projektu pod tytułem +rekonstrukcja+ żadnego nie ma" - podkreślił rzecznik PiS.

