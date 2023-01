Rzecznik PiS zapowiada ujawnienie faktów dot. korupcji w PE

Instytucje UE powinny być wzorem dla państw członkowskich, jeśli chodzi o jawność i transparentność, a są tego smutnym zaprzeczeniem - mówił rzecznik PiS Rafał Bochenek, zapowiadając ujawnienie faktów dotyczących korupcji w PE na posiedzeniu sejmowej komisji.

Na środowej konferencji prasowej posłowie PiS Rafał Bochenek oraz Kacper Płażyński oraz europoseł PiS Dominik Tarczyński przywołali najnowszą aferę korupcyjną w Parlamencie Europejskim oraz zapowiedzieli, że będzie jej poświęcone środowe posiedzenie Komisji ds. UE.

Jak mówił Rafał Bochenek, afera ta pokazuje "jak wpływa się na podejmowanie poszczególnych decyzji w kluczowych instytucjach unijnych".

Przypomniał, że pierwsza afera, w ramach której ujawniono m.in. "nieformalne i wątpliwe relacje" między europosłami Europejskiej Partii Ludowej a sędziami ETS, opisana na łamach "Liberation" została "zamieciona pod dywan".

"Dzisiaj po dwóch latach tych niejasnych relacji jesteśmy świadkami kolejnej afery w Parlamencie Europejskim, mamy już pierwsze osoby oskarżone" - mówił Bochenek.

Zapowiedział, że temat ten zostanie poruszony podczas środowego posiedzenia komisji ds. UE. "Unia Europejska i jej instytucje, które powinny być wzorem dla państw członkowskich, jeśli chodzi o jawność i transparentność podejmowania decyzji,(...) dzisiaj jest tego smutnym zaprzeczeniem" - podkreślił rzecznik PiS.

Zwrócił też uwagę, że politycy uwikłani w aferę łapówkarską "podejmowali skrajnie niekorzystne decyzje dla Polski".

Afera w PE to jest sprawa, której "nie można zamieść pod dywan

Przewodniczący sejmowej komisji ds. UE Kacper Płażyński przekonywał, że afera w PE to jest sprawa, której "nie można zamieść pod dywan, jak to było z aferą +Liberation+". Zapowiedział, że na posiedzeniu komisji będzie dziennikarz "Liberation", który tę sprawę opisał, a także inne afery w instytucjach unijnych.

"Widzimy, że instytucje UE i Parlament Europejski nie radzi sobie proceduralnie, jeśli chodzi o mechanizmy zwalczania korupcji" - mówił Płażyński. "Dzisiaj spotykamy się z politykami, znawcami prawa i organizacjami pozarządowymi, takimi jak Transparency International, aby omówić to co wydarzyło się do tej pory w kontekście afery korupcyjnej, z którą mamy do czynienia i co zrobić w przyszłości, by do tego nie dopuścić" - dodał.

Europoseł Dominik Tarczyński, powołując się na "doniesienia medialne", ujawnił, że jedna poprawka w Parlamencie Europejskim kosztowała 50 tys. euro. "W przypadku Maroka to było 147 poprawek - 7 milionów 350 tysięcy euro jest poszukiwanych przez służby" - mówił. Dodał, że w instytucjach unijnych za pieniądze podejmowane były działania "pro-Maroko czy Katar, ale też anty-Algieria", natomiast "jedno spotkanie konsultacyjne kosztowało 250 tysięcy euro".

"Chciałem tutaj zapytać panią senator Sekułę z Platformy, kim jest dla niej Jalal Bensaid, jej asystent, pochodzenia marokańskiego, który był w bardzo bliskich kontaktach z ambasadorem Maroka w Polsce? Ten człowiek jest nadal jej asystentem" - powiedział Tarczyński.

Katargate, czyli kulisy afery korupcyjnej w Parlamencie Europejskim

Afera korupcyjna w Parlamencie Europejskim wybuchła w grudniu wraz z aresztowaniem byłej wiceprzewodniczącej PE, greckiej socjalistki Evy Kaili, która jest podejrzewana o branie ogromnych łapówek od Kataru. Jej adwokat Michalis Dimitrakopoulus poinformował w grudniu, że obrona złożyła wniosek, by zeznawała z wolnej stopy, z użyciem nadzoru elektronicznego, jednak prokuratura się do niego nie przychyliła. W efekcie Kaili pozostanie w areszcie tymczasowym w Belgii co najmniej do 22 stycznia.

Śledztwo w jej sprawie trwa także w Grecji, gdzie również grozi jej więzienie. Jeśli Kaili zostanie uznana za winną w Grecji, wyrok wydany przez krajowy organ sądowy będzie najprawdopodobniej surowszy niż ten w Belgii, gdzie kary za tego rodzaju przestępstwa są łagodniejsze - od 3 do 5 lat pozbawienia wolności. W ojczystym kraju grozi jej 15 lat więzienia.

W Grecji Kaili jest m.in. pod lupą urzędu ds. prania pieniędzy. Śledztwo w jej sprawie ma doprowadzić do ustalenia, czy przywoziła z zagranicy niezadeklarowane środki finansowe i inwestowała je w Grecji, głównie w nieruchomości.

Kaili nie jest jedyną negatywną bohaterką afery korupcyjnej w PE. W sprawę zamieszana jest również jej rodzina i bliscy. W areszcie przebywa też Pier Antonio Panzeri, były włoski europoseł. Jest założycielem organizacji pozarządowej Fight Impunity. W związku z aferą korupcyjną postawiono mu zarzuty. Rozpatrzenie wniosku Panzeriego o zwolnienie z więzienia zostało odroczone do 26 stycznia.

Europoseł Mark Tarabella to z kolei wiceprzewodniczący delegacji PE ds. stosunków z państwami Półwyspu Arabskiego. Jego dom został przeszukany przez belgijską policję. Zawiesił on swoje członkostwo w grupie Socjalistów i Demokratów.

Na początku stycznia przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola wszczęła pilną procedurę uchylenia immunitetu dwóch europosłów na wniosek belgijskich organów sądowych. Chodzi o Andreę Cozzolino i Tarabellę.