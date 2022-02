Rzecznik PO: do tej pory nie było żadnego konkretnego zaproszenia na spotkanie ws propozycji Hołowni

Nie było do tej pory żadnego konkretnego zaproszenia dla nas na spotkanie dotyczące omówienia szczegółowych kwestii ws. zaproponowanej przez Szymona Hołownię "konferencji o przyszłości Polski" - powiedział PAP rzecznik PO Jan Grabiec. Czekamy na propozycję rozmów organizacyjnych - dodał.

W połowie stycznia lider Polski 2050 Szymon Hołownia ogłosił swoją czteropunktową "Strategię Zwycięstwa". Jedną z jej propozycji jest organizacja "konferencji o przyszłości Polski" z udziałem liderów: PO Donalda Tuska, PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza i Nowej Lewicy Włodzimierza Czarzastego. Celem takiej debaty (Hołownia zaproponował termin 21 marca, z udziałem mediów) miałaby być prezentacja programów głównych sił opozycyjnych.

W środę posłanka Polski 2050 Paulina Hennig-Kloska przekazała, że na propozycję Hołowni odpowiedzieli liderzy Lewicy - Włodzimierz Czarzasty i Robert Biedroń oraz lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz i dlatego przedstawiciele Polski 2050, Lewicy i PSL ogłosili powołanie zespołu, który rozpocznie prace merytoryczno-programowe mające na celu przygotować "konferencję o przyszłości Polski". Zapraszali też do współpracy Donalda Tuska.

Rzecznik PO Jan Grabiec powiedział PAP, że zaproszenie Hołowni na "konferencję dla przyszłości Polski" miało postać "wypowiedzi w mediach i również w ten sposób odpowiedział Donald Tusk".

"Czekamy na jakąś propozycję rozmów dotyczących organizacji ewentualnego spotkania, ale - jak na razie - nikt się do nas nie zwrócił" - powiedział PAP rzecznik PO. "Żadne konkretne zaproszenie na jakiekolwiek spotkanie dotyczące omówienia szczegółowych kwestii do tej pory nie zostało do nas skierowane" - dodał.

Przypomniał zarazem, że szef PO odnosząc się do zaproszenia wystosowanego przez Hołownię "powiedział wprost, że jeśli ma to być spotkanie dotyczące współpracy opozycji, to powinni w nim uczestniczyć przedstawiciele wszystkich środowisk opozycyjnych, w tym takich partii jak: Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Parta Zieloni, czy też przedstawiciele organizacji społecznych, które od sześciu lat walczą o prawa obywatelskie, jak Komitet Obrony Demokracji".

"Wydaje się, że jest to propozycja bardzo rzeczowa i wpływająca na możliwość sensownej rozmowy, która może przynieść pozytywne skutki dla całej opozycji" - powiedział Grabiec. "Ta oferta jest na stole" - dodał.

Na pytanie czy oznacza to, że PO wyklucza wzięcie udziału w "konferencji o przyszłości Polski" Grabiec odparł: "Nie. Czekamy na zaproszenie dotyczące rozmów organizacyjnych".