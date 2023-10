Rzecznik PO: Jarosław Kaczyński ucieka przed debatą z Donaldem Tuskiem

Prezes PiS Jarosław Kaczyński od miesięcy mówi głównie o liderze PO Donaldzie Tusku, ale ucieka, kiedy ma okazje skonfrontować się z nim w debacie; to strach przed przegraną - mówił w piątek rzecznik PO Jan Grabiec.

Telewizja Polska organizuje w poniedziałek, 9 października, "Debatę Wyborczą 2023". Wydarzenie będzie transmitowane na antenach TVP1, TVP Info i TVP Polonia - poinformowało PAP Centrum Informacji TVP.

Swój udział w debacie zapowiedział szef PO Donald Tusk. Prezes PiS Jarosław Kaczyński poinformował, że nie weźmie udziału w debacie, ponieważ ma już zaplanowane spotkanie w Przysusze. W piątek szef rządu zamieścił wpis w mediach społecznościowych. "Nie mogę się doczekać! Widzimy się w polskiej telewizji! #TuskZnaczyBieda" - napisał Mateusz Morawiecki.

Rzecznik PO Jan Grabiec pytany o te kwestie przez dziennikarzy w Sejmie zwrócił uwagę, że prezes PiS Jarosław Kaczyński od miesięcy mówi głównie o Donaldzie Tusku, jednak ucieka, kiedy ma okazję skonfrontować się z nim w debacie. Zdaniem rzecznika PO "chodzi o tchórzostwo i strach przed przegraną".

"Jarosław Kaczyński wie, że w zderzeniu z Donaldem Tuskiem wypada słabo i po prostu ucieka" - zaznaczył. "Co to za lider państwa, co to za premier od bezpieczeństwa, jeśli boi się stanąć do debaty ze swoim głównym przeciwnikiem politycznym, o którym ciągle mówi?" - pytał Grabiec.

"80 proc. Polaków, według wszystkich badań, chce tej debaty. Zarówno wyborcy PiS-u, jak i wyborcy KO, Trzeciej Drogi, Lewicy - chcą debat najważniejszych polityków w państwie, bo to się po prostu ludziom należy" - podkreślił poseł Cezary Tomczyk.

W piątek prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że Trzecią Drogę w debacie reprezentował będzie lider Polski 2050 Szymon Hołownia. Udział w debacie zadeklarowała też Konfederacja Wolność i Niepodległość. Szef sztabu wyborczego Witold Tumanowicz podał PAP, że reprezentować ich będzie poseł Krzysztof Bosak. "Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy będzie reprezentowany przez Krzysztofa Maja" - poinformował PAP koordynator medialny Bohdan Stawiski. Nową Lewicę będzie reprezentować posłanka Joanna Scheuring-Wielgus - poinformował Lewica na Twitterze.

Do udziału w programie zostało zaproszonych sześć komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy we wszystkich okręgach wyborczych. W przesłanej PAP informacji podano, że zaproszenie otrzymali: Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy, Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga: Polska 2050 Szymona Hołowni i PSL, KW Nowa Lewica, KW Prawo i Sprawiedliwość, Konfederacja Wolność i Niepodległość oraz Koalicyjny Komitet wyborczy Koalicja Obywatelska PO.N iPL Zieloni.

Debatę poprowadzą Michał Rachoń i Anna Bogusiewicz.