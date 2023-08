Rzecznik PO: najlepiej byłoby, aby NIK skontrolowała finansowanie Igrzysk Europejskich

Najlepiej byłoby, żeby NIK zabrała się za kontrolę finansowania Igrzysk Europejskich i sprawdziła jak przebiegały strumienie tych środków, bo dwa miesiące po imprezie nadal faktury są niezapłacone - powiedział w piątek rzecznik PO Jan Grabiec. Zapowiedział wystąpienie do prezesa Izby w tej sprawie.

W piątek w Sejmie odbyła się konferencja prasowa z udziałem parlamentarzystów KO na temat - jak wskazali posłowie - niezapłacenia 140 firmom pieniędzy po tegorocznych Igrzyskach Europejskich w Krakowie. "Miała to być impreza promocyjna, a pokazuje nieudolność, niezdarność tego rządu. Jak w soczewce widzimy, na czym polega władza PiS" - ocenił Grabiec. Dodał, że "zapłacenie tych pieniędzy jest psim obowiązkiem rządu PiS".

"Mamy wstępne informacje o wielu nieprawidłowościach dotyczących finansowania podczas przeprowadzania imprez. W pierwszej fazie najlepiej byłoby, żeby Najwyższa Izba Kontroli już teraz zabrała się za kontrolę finansowania tej imprezy i dokładnie sprawdziła jak przebiegały strumienie tych środków, że dwa miesiące po imprezie nadal faktury są niezapłacone" - wskazał Grabiec. Podkreślił, że "ci, którzy za to odpowiadają powinni ponieść konsekwencje".

Grabiec zwrócił także uwagę, że podczas samej imprezy zabrakło np. na trybunach widzów, co jak ocenił, było wyrazem niegospodarności w wydatkowaniu pieniędzy. "W najbliższych dniach przygotujemy odpowiednie wystąpienie do prezesa NIK, żeby ta sprawa została szczegółowo zbadana" - zapowiedział rzecznik PO.

W piątek odbyła się kontrola poselsko-samorządowa w spółce Igrzyska Europejskie, którą prowadził poseł KO Aleksander Miszalski. Rzecznik spółki Dawid Gleń poinformował, że spółka jest w stałym kontakcie ze wszystkimi przedsiębiorcami, którzy świadczyli jej usługi na rzecz igrzysk. "Rozpoczęliśmy przelewy za wykonane usługi. Dokładamy wszelkich starań, aby całość naszych zobowiązań została uregulowana w jak najszybszym czasie" - zapewnił.

W Krakowie w piątek politycy Lewicy zaprezentowali kandydatów tego ugrupowania w wyborach parlamentarnych w Małopolsce. Liderem krakowskiej listy Lewicy (okręg 13) został Maciej Gdula, na drugim miejscu jest Daria Gosek-Popiołek, a na trzecim Jan Orkisz. Listę w okręgu 12 (Chrzanów) otwiera Paweł Kobielusz, w okręgu 14 (Nowy Sącz) Edward Ucherski, liderem w okręgu 15 (Tarnów) jest Jacek Jabłoński.

"Na nas jako politykach ciąży specjalna odpowiedzialność, odpowiedzialność za to, żeby zbudować te listy tak, żeby nie było wątpliwości, co do tego, jakie wartości reprezentują ci ludzie. Dlatego tutaj w Krakowie i w Małopolsce mogę zadeklarować: mamy drużynę, która niesie zmianę dla Polski" - mówił współprzewodniczący Nowej Lewicy Robert Biedroń. Jak dodał, nadal potrzebni są "politycy i polityczki, którzy będą mieli odwagę np. skończyć z piekłem kobiet".

Maciej Gdula wśród wyborczych obietnic Lewicy wymienił środki z KPO, "uwolnienie szkół i szpitali z ideologicznego uścisku", zieloną transformację oraz budowę tanich mieszkań na wynajem.

Również w piątek Konfederacja zaprezentowała w Kielcach kandydatów do Senatu ze Świętokrzyskiego. Z okręgu nr 81, obejmującego powiaty: buski, pińczowski, kazimierski, jędrzejowski, włoszczowski, konecki i staszowski kandyduje b.radny sejmiku województwa świętokrzyskiego (2002-2006) i były szef Ligi Polskich Rodzin, Sławomir Szarek.

"W życiu państwa najważniejsza jest gospodarka, poparcie dla przedsiębiorczości, pracowitości i uczciwości" - mówił kandydat. Dodał, że jest zwolennikiem zniesienia podatku VAT na paliwa i energię.

W okręgu 82 (powiaty: ostrowiecki, opatowski, sandomierski, skarżyski i starachowicki) kandyduje adwokat Michał Sokolnicki, który zwracał uwagę na konieczność reformy sądownictwa. Jego zdaniem prace sądów, usprawniłoby m.in. zwiększenie zatrudnienia asystentów sędziowskich.

"Na ok. 10 tys. etatów sędziowskich mamy 3,9 tys. etatów asystentów sędziego, którzy pomagają w całej merytorycznej pracy, analizie akt, sporządzaniu pism procesowych. Na zachodzie, w krajach anglosaskich na jednego sędziego przypada od 2 do 4 asystentów. W takich warunkach sędziowie mogą pracować i to jedyna szansa na odkorkowanie wymiaru sprawiedliwości" - ocenił Sokolnicki.

Z okręgu 83, obejmującego Kielce i powiat kielecki o mandat będzie się ubiegać działacz społeczny Andrzej Rak, który odniósł się do polityki międzynarodowej prowadzonej przez Polskę, wskazując, że jest ona "całkowicie uległa wobec Brukseli i Stanów Zjednoczonych".