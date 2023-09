Rzecznik PO o "bonie szkolnym": zamiast konkretów są kłamstwa PiS

Zamiast konkretów PiS są kłamstwa PiS. Ich obietnice wyborcze to katalog spraw, które obiecywali załatwić przez ostatnie osiem lat i nie dotrzymali słowa - tak rzecznik PO Jan Grabiec komentuje kolejny punkt programu PiS - Bon szkolny - Poznaj Polskę. Pozytywnie pomysł "bonu szkolnego" oceniają politycy partii rządzącej.

"Bon szkolny - Poznaj Polskę", czyli dofinansowanie dwudniowych wycieczek edukacyjnych dla każdej klasy, każdego ucznia w Polsce - to kolejny punkt programu PiS. Poinformował o nim w czwartek rano szef MEiN Przemysław Czarnek.

Do tej propozycji na Twitterze odniósł się rzecznik PO Jan Grabiec. "PiS jest mistrzem w oszukiwaniu Polaków. Zamiast #konkretyPiS są #kłamstwaPiS. Ich obietnice wyborcze to katalog spraw, które obiecywali załatwić przez ostatnie osiem lat i nie dotrzymali słowa. Docieplenie bloków? Jedzenie w szpitalach? Wycieczki szkolne? Nie dali rady, a teraz próbują nabrać Polaków kolejny raz na to samo. Obiecywali też, że nie będą wyprowadzać publicznych pieniędzy do prywatnych kieszeni, a to akurat idzie im znakomicie" - napisał Grabiec.

Podobnie do obietnicy wyborczej PiS odniósł się poseł KO Arkadiusz Myrcha. "Najpierw docisnęli młodzież podstawą programową. Nauczycielom od lat wypłacają +groszowe+ pensje. Zaszczuli ich falą hejtu. Do szkół wprowadzili podwójny rocznik. Plany zajęć sięgają często godzin wieczornych. PiS jedynie potrafi obiecywać. W realu fundują katastrofę! #ZagrożeniePiS" - napisał Myrcha.

Pozytywnie propozycję wprowadzenie "bonu szkolnego" komentują politycy partii rządzącej. "Bycie Polakiem to wielka duma. Kolejny Konkret PiS to program "Bon szkolny - Poznaj Polskę" - napisał na Twitterze minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

"Bon szkolny - Poznaj Polskę to 4 konkret programu PiS. Dofinansujemy 2-dniowe wycieczki edukacyjne dla każdej klasy, każdego ucznia w Polsce. Inwestujemy w młodych ludzi, by każdy mógł się z dumą odwoływać do własnej kultury i osiągnięć Polski! Efektywnie wykorzystujemy potencjał edukacyjny wielu polskich muzeów, centrów nauki i parków narodowych! #KonkretyPiS" - oceniła na Twitterze minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

Od poniedziałku PiS prezentuje swojego programu wyborczego. W poniedziałek premier Mateusz Morawiecki przedstawił punkt dotyczący rewitalizacji osiedli z wielkiej płyty. We wtorek minister zdrowia Katarzyna Sójka zapowiedziała poprawę żywienia pacjentów w szpitalach. W środę doradca prezydenta Jan Krzysztof Ardanowski przedstawił punkt zakładający wprowadzenie obowiązku, aby markety w swojej ofercie miały minimum 2/3 owoców, warzyw, produktów mlecznych i mięsnych oraz pieczywa pochodzących od lokalnych dostawców.

